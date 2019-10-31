Новости

В Томске прекратили дело против подростка, защищавшего щенка 18:08
МИД РФ прокомментировал призыв НАТО передать контроль над Крымом Киеву 18:01
Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре объяснил случившееся 18:00
Знак "Шипы": клеить или не клеить? 18:00
Эксперты: Проект нового бюджета отвечает интересам всех москвичей 17:56
В ДНР подтвердили начало мероприятий по разведению сил в Донбассе 17:49
В НАО после убийства ребенка проверят все детские учреждения 17:48
Комиссара Совета Европы удручает языковая политика в странах Балтии 17:47
Путин анекдотом отреагировал на вопрос о медицинских госзакупках 17:43
В Петербурге волонтеры трое суток спасали чилийскую белку 17:39
Начальника костромской колонии взяли под стражу за взятку 17:35
Названы причины обрушения рынка интернет-пиратства 17:33
Трамп заявил о подписании части торговой сделки с Китаем 17:28
Кремль не подтвердил проведение саммита "нормандской четверки" 15 ноября 17:28
Hyundai начал продажи обновленного Solaris 17:26
Появилось видео с подозреваемым в убийстве ребенка в детсаду НАО 17:20
Последний регион РФ обзавелся собственным гимном 17:16
В Госдуме оценили призыв НАТО вернуть Крым Украине 17:13
Захарова рассказала, сколько женщин работает в МИД РФ 17:09
Отношениям Супермена и Лоис Лейн посвятят отдельный сериал 17:01
Французских рестораторов не будут штрафовать за обед в своем заведении 16:57
Захарова указала на принцип взаимности в дипломатии 16:56
AliExpress увеличил число пунктов выдачи посылок в России 16:46
Задержанный за убийство ребенка в НАО состоял на учете в наркодиспансере 16:44
Минздрав: Число врачей в Москве за год увеличилось почти на 2 тысячи 16:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Законы ноября защитят жилье от мошенников, а Рунет от кибератак
Законы ноября защитят жилье от мошенников, а Рунет от кибератак
31.10.2019 17:18
Рубрика: Экономика

Всем грузовикам массой свыше 3,5 тонны запрещается выезд без тахографов

Текст: Евгений Гайва, Марина Трубилина
Все грузовики массой свыше 3,5 тонны и все автобусы с 1 ноября должны быть оснащены тахографами. Вступают в силу новые требования к частным перевозчикам.
Фото: iStock

По оценкам экспертов, нововведение коснется примерно 70% участников рынка автоперевозок - всех тех, кто работает "частным образом", не оформляя себя как индивидуальный предприниматель. Для ИП и организаций такое требование действовало и раньше.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
К запуску МЦД открываются новые перехватывающие парковки

Тахографы нужны для контроля безопасности движения. Эти устройства непрерывно регистрируют скорость и маршрут автомобиля, время работы и отдыха водителя. Все данные записываются на карту памяти в автономном режиме, то есть стереть или исправить их нельзя. Все попытки остановить регистрацию показаний или подправить итоговый отчет отразятся в памяти устройства. Получить доступ к данным могут только специалисты, имеющие специальный ключ.

В России пока мало значения придают безопасности перевозок. Так, в зарубежных странах было бы сложно заставить водителя продолжать движение после окончания рабочего дня, но у нас в стране таких случаев немало, что приводит к росту числа аварий, объяснили "РГ" в Ространснадзоре необходимость тахографов.

Внедрение тахографов должно привести к снижению аварийности. "Дальнобойщики работают на износ, водят каждый день, а контроля за их состоянием нет", - говорит завкафедрой Института пути, строительства и сооружений Российского университета транспорта Николай Лушников. С помощью тахографа удастся контролировать не только режим работы и отдыха, но и манеру езды. Вот только затраты на оснащение машин тахографами все же скажутся на конечной цене перевозимых товаров, замечает эксперт.

Установка тахографа обходится в 50-60 тысяч, штраф за его отсутствие составит для водителей от 3 до 5 тысяч рублей, для организаций - до 50 тысяч

"Установка тахографа для владельцев грузовиков - весьма накладное мероприятие", - рассказывает "РГ" председатель Объединения перевозчиков России Сергей Владимиров. По его оценке, вместе с оформлением всех необходимых документов нужно будет потратить 50-60 тысяч рублей, что сопоставимо с месячным доходом перевозчика.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Инспекторам показали новые приборы проверки водителей

При этом также с 1 ноября штрафы за отсутствие тахографа вырастут. Для водителей они составят 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц, выпустивших на линию такой транспорт, - 7-10 тысяч, ИП заплатят 15-25 тысяч, организации - 20-50. До этого штрафы за отсутствие тахографа для граждан составляли от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей.

Также с ноября поднимутся штрафы за нарушение водителем режима труда и отдыха: с 1-3 тысяч рублей до 1,5-2 тысяч для самих водителей, до 10 тысяч для должностных лиц, до 25 тысяч с ИП, а с организации - до 50 тысяч рублей.

Оштрафовать могут и за неправильно установленный тахограф. Поэтому прибор нужно устанавливать в компании, имеющей на это полномочия, пояснили "РГ" в Федерации автовладельцев России. Такие организации обладают лицензией на оснащение транспортных средств тахографами и лицензией ФСБ, дающей право на работу с криптографической защитой информации. Сам прибор должен пройти поверку и содержать пломбу.

Экономика Транспорт Вступают в силу в ноябре 2019 года Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ прокомментировал призыв НАТО передать контроль над Крымом Киеву
Кремль не подтвердил проведение саммита "нормандской четверки" 15 ноября
Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей
В ДНР подтвердили начало мероприятий по разведению сил в Донбассе
Видео "издевательств" в Забайкалье оказалось снято в колонии 7 лет назад