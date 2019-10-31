Все грузовики массой свыше 3,5 тонны и все автобусы с 1 ноября должны быть оснащены тахографами. Вступают в силу новые требования к частным перевозчикам.

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По оценкам экспертов, нововведение коснется примерно 70% участников рынка автоперевозок - всех тех, кто работает "частным образом", не оформляя себя как индивидуальный предприниматель. Для ИП и организаций такое требование действовало и раньше.

Тахографы нужны для контроля безопасности движения. Эти устройства непрерывно регистрируют скорость и маршрут автомобиля, время работы и отдыха водителя. Все данные записываются на карту памяти в автономном режиме, то есть стереть или исправить их нельзя. Все попытки остановить регистрацию показаний или подправить итоговый отчет отразятся в памяти устройства. Получить доступ к данным могут только специалисты, имеющие специальный ключ.

В России пока мало значения придают безопасности перевозок. Так, в зарубежных странах было бы сложно заставить водителя продолжать движение после окончания рабочего дня, но у нас в стране таких случаев немало, что приводит к росту числа аварий, объяснили "РГ" в Ространснадзоре необходимость тахографов.

Внедрение тахографов должно привести к снижению аварийности. "Дальнобойщики работают на износ, водят каждый день, а контроля за их состоянием нет", - говорит завкафедрой Института пути, строительства и сооружений Российского университета транспорта Николай Лушников. С помощью тахографа удастся контролировать не только режим работы и отдыха, но и манеру езды. Вот только затраты на оснащение машин тахографами все же скажутся на конечной цене перевозимых товаров, замечает эксперт.

Установка тахографа обходится в 50-60 тысяч, штраф за его отсутствие составит для водителей от 3 до 5 тысяч рублей, для организаций - до 50 тысяч

"Установка тахографа для владельцев грузовиков - весьма накладное мероприятие", - рассказывает "РГ" председатель Объединения перевозчиков России Сергей Владимиров. По его оценке, вместе с оформлением всех необходимых документов нужно будет потратить 50-60 тысяч рублей, что сопоставимо с месячным доходом перевозчика.

При этом также с 1 ноября штрафы за отсутствие тахографа вырастут. Для водителей они составят 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц, выпустивших на линию такой транспорт, - 7-10 тысяч, ИП заплатят 15-25 тысяч, организации - 20-50. До этого штрафы за отсутствие тахографа для граждан составляли от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей.

Также с ноября поднимутся штрафы за нарушение водителем режима труда и отдыха: с 1-3 тысяч рублей до 1,5-2 тысяч для самих водителей, до 10 тысяч для должностных лиц, до 25 тысяч с ИП, а с организации - до 50 тысяч рублей.

Оштрафовать могут и за неправильно установленный тахограф. Поэтому прибор нужно устанавливать в компании, имеющей на это полномочия, пояснили "РГ" в Федерации автовладельцев России. Такие организации обладают лицензией на оснащение транспортных средств тахографами и лицензией ФСБ, дающей право на работу с криптографической защитой информации. Сам прибор должен пройти поверку и содержать пломбу.