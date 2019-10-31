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31.10.2019 20:52
Рубрика: В мире

Голоса поставили на учет

Палата представителей США впервые высказалась по расследованию об импичменте Трампа
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8005)
Палата представителей США в четверг впервые полным составом проголосовала по вопросу возможного импичмента президенту Дональду Трампу. На момент выхода статьи дебаты еще продолжались, но поскольку нижняя палата контролируется противниками Трампа из Демократической партии, результат предсказуем.
Республиканец Линдси Грэм напоминает демократам, что совсем недавно те проголосовали против импичмента. Фото: Gettyimages Республиканец Линдси Грэм напоминает демократам, что совсем недавно те проголосовали против импичмента. Фото: Gettyimages
Республиканец Линдси Грэм напоминает демократам, что совсем недавно те проголосовали против импичмента. Фото: Gettyimages

Документ предписывает профильным комитетам продолжать расследования о том, есть ли факты для импичмента главы государства. На практике разбирательства начались еще в конце сентября, поэтому для самого процесса голосование полным составом палаты имеет скорее символический смысл. Тем не менее событие знаковое, ведь все более вероятный импичмент Трампу может стать лишь четвертым за более чем двухсотлетнюю историю США.

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Трамп назвал линчеванием процедуру импичмента

Как показывает практика, американские конгрессмены любят бравировать пафосными высказываниями перед камерами, но становятся гораздо осторожнее, когда дело доходит до официального голосования, где голос каждого занесут в архив. Ведь в будущем политические оппоненты не упустят возможности упрекнуть коллегу в ошибке. Например, те, кто двумя руками голосовал за войну в Ираке, потом сильно об этом пожалели.

Спикер нижней палаты Нэнси Пелоси, представляющая Демпартию, заявила, что утверждение резолюции даст конгрессменам новые инструменты и позволит ускорить расследования против Трампа. До этого Белый дом не раз отказывался предоставлять документы, а также ограничивал выступления своих чиновников на следственных слушаниях, настаивая, что затеянный демократами процесс нелегитимен. Но в администрации президента США заявили, что голосование нижней палаты "только подтверждает", что расследование с самого начала было "мошенничеством".

Импичмент обещает стать всепоглощающим в США на многие месяцы вперед, парализуя любую законотворческую и другую деятельность властей. Уже сейчас работа ряда структур буксует. Особенно это заметно на примере Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

Импичмент парализует законотворческую и другую работу властей США на многие месяцы вперед

В четверг радио NPR сообщило, что со своего поста внезапно решил уйти директор по России в СНБ Тим Моррисон. Комментаторы обращают внимание на то, что он пробыл на этой должности всего три месяца, а его отставка совпала с вызовом на слушания для дачи показаний. NPR называет Моррисона ключевым свидетелем, поскольку якобы именно он обратил внимание юристов Белого дома на телефонный разговор Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, с которого и началась нынешняя буря в Вашингтоне.

Фото: EPA
Что общего у импичмента главе США и операцией Турции против курдов

Днем ранее американская пресса катком проехалась по другому свидетелю, тоже специалисту из СНБ, только по Украине. Подполковник Александр Виндман, ветеран войны в Ираке, выступал за закрытыми дверьми 11 часов. Он заявил, что также был в числе чиновников, забивших тревогу из-за якобы давления Трампа на Зеленского. Но журналисты заподозрили, что Виндман радел не за интересы США: ведь он родился на Украине, а перебрался в Америку с родителями будучи ребенком. "Я не знаю, волнует ли его политика США, но его главной задачей было добиться оружия для Украины", - заявил эксперт CNN Шон Даффи. А ведущая Fox News Лора Ингрэм задалась вопросом: "Вот такой у нас чиновник СНБ, который работает в Белом доме и дает советы по Украине, явно противоречащие интересам президента... Интересный угол, не правда ли?" "Поразительно, - согласился приглашенный в эфир юрист Джон Ю. - Кое-кто даже назвал бы это шпионажем".

Но молох запущен и продолжает затягивать все новых свидетелей. Демократы на 7 ноября вызвали для дачи показаний Джона Болтона, до недавнего времени бывшего советником Трампа по национальной безопасности. В списке и другие чиновники. По данным газеты The Wall Street Journal, Болтон пока отказался приходить на слушания.

Важным индикатором являются и опросы общественного мнения. По данным авторитетного статистического ресурса Five Thirty Eight, 48 процентов американцев поддерживают импичмент, а 43 процента выступают против.

В мире США Начало процедуры импичмента Дональда Трампа
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