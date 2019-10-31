Институт президентства в США сегодня переживает один из тяжелейших кризисов за двухсотлетнюю историю страны. В борьбе за власть Белый дом, спецслужбы, Конгресс ежедневно обливают друг друга грязью и компроматом, выставляя на всеобщее обозрение ту сторону политической кухни, которая обычно остается за кулисами. Все идет к тому, что противники Дональда Трампа, которые с первых дней саботировали его президентство и травили расследованиями, все же добьются своего и инициируют импичмент. Он может стать лишь четвертым в истории США лидером, которого подведут под эту процедуру.

Действительно ли Дональд Трамп - один из худших президентов США в истории, как без устали трубят через прессу его оппоненты? Ведь обычно американцы с большим пафосом отзываются о своих лидерах или, как их называют сограждане, POTUS (широко используемое сокращение от President of the United States). С учетом того, как прочно после окончания "холодной войны" в американском сознании укрепилась идея собственной исключительности, неудивительно, что они считают должность своего президента "самой важной работой на свете", искренне веря в то, что хозяин Белого дома - "лидер свободного мира".

Как же получилось, что такую фигуру могут насильно выселить из резиденции на Пенсильвания авеню? Кому в Вашингтоне принадлежит реальная власть - главе Белого дома или народным избранникам в Конгрессе, чье здание венчает Капитолийский холм?

Разбираясь, как американская демократия превратилась в посмешище на глазах у всего мира, взглянем с высоты истории. За два с небольшим столетия истории Америки ее президентами побывали 44 очень разных человека. Почему 44, если Трамп - 45-ый? Дело в том, что 22-ой и 24-ый президенты - одно и тоже лицо, Гровер Кливленд. О пути каждого из них рассказывает недавно вышедшая в свет книга издательства "Молодая гвардия" под названием "Президенты США". Авторы - историки Лариса Дубова и Георгий Чернявский - справедливо отмечают, что, несмотря на спорную международную репутацию Соединенных Штатов, многие лидеры этой страны оказывали большое влияние на ход мировой истории. Тем не менее в каждом случае "формула" такого влияния состояла из совершенно разных слагаемых.

Император или винтик в бюрократической машине?

По конституции, разработанной отцами-основателями США, президент - это глава государства и исполнительной власти, а также верховный главнокомандующий. Но доминирующую роль в политической системе страны должен был играть конгресс, то есть законодательная власть. Именно ей конституция предписывает в тандеме с судебной властью присматривать за исполнительной. Это принято называть системой сдержек и противовесов.

Но сегодня структура власти в США получилась куда более ориентированной на президента, чем того хотелось бы отцам-основателям. Со временем президент стал расширять свои полномочия, которые позволяли ему принимать все больше внутри- и внешнеполитических решений в обход конгресса. Центр политической силы начал постепенно смещаться с Капитолийского холма, где заседают законодатели, в Белый дом.

Отцы-основатели США хотели сделать Конгресс доминирующей ветвью власти, но со временем центр силы стал смещаться в Белый дом

Особенно стремительно этот сдвиг происходил в XX веке. К 1960-70-м годам определенную популярность даже приобрела теория "имперского президентства", чьи сторонники считали, что общественность потеряла контроль над Белым домом, хозяева которого все чаще превышали свои конституционные полномочия. Конгрессмены не раз пытались обуздать крепчавшую исполнительную власть. Одна из таких попыток пришлась на закат правления 37-го президента Ричарда Никсона, известного своим непомерным аппетитом к власти и словами: "То, что делает президент, не может быть незаконным". После Уотергейтского скандала, когда Никсона уличили в прослушке оппозиционной партии, конгрессмены одобрили пакет мер, сковывающих свободу действий главы государства.

Но Белый дом пошел в новую атаку. Например, 43-й президент Джордж Буш-младший под предлогом борьбы с терроризмом расширил полномочия федеральных ведомств и спецслужб в обход как конгресса, так и судебных органов. Впоследствии юристы Фредерик Шварц и Азиз Хук в книге о его президентстве сделают вывод о "монархических претензиях на исполнительную власть".

Есть и те, кто считает "имперское президентство" явным преувеличением. 38-й глава Соединенных Штатов Джеральд Форд и вовсе жаловался на "вымирающее президентство". По его мнению, бюрократия разрослась до таких размеров, при которых глава Белого дома превращается в винтик, попросту не способный эффективно ею управлять.

Правление под прицелом

По конституции президентом США может стать любой гражданин не моложе 35 лет, который родился и прожил в стране не менее 14 лет. Занимать должность главы государства можно не более двух сроков. Впрочем, повторно переизбиралось менее половины американских лидеров, а некоторые и вовсе не успевали доработать до завершения полномочий.

Президент США - фигура, живущая под прицелами теле- и фотокамер. Политические оппоненты во все времена не упускали шанса поймать главу государства на нарушении закона. Двум президентам - Эндрю Джонсону в 1868 году и Биллу Клинтону в 1998-м палата представителей объявляла импичмент, обоих спасло только оправдание сената. Неминуемый импичмент грозил и Ричарду Никсону из-за Уотергейтского скандала, но тот успел добровольно уйти в отставку.

Не раз президенты США оказывались мишенями для совсем других прицелов. Четыре главы государства были убиты, все из огнестрельного оружия. Первыми в этом списке стали 16-й и 20-й президенты - Авраам Линкольн в 1865 году и Джеймс Гарфилд в 1881 году, причем последний после покушения прожил еще почти три месяца и скончался, вероятно, не столько от ранения, сколько из-за врачей, которые занесли инфекцию, пытаясь извлечь пулю. В 1901 году практически в упор, как и Линкольн с Гарфилдом, был застрелен 25-й президент Уильям Мак-Кинли. Только после этого конгресс наконец поручил Секретной службе круглосуточно охранять главу государства. Однако это не уберегло 35-го президента Джона Кеннеди от пуль в ноябре 1963 года.

Кстати, иногда лидеры США сами становились убийцами. Например, 7-й президент Эндрю Джексон, заядлый дуэлянт с буйным нравом, за свою жизнь провел немало поединков, один из которых закончился фатально для его противника.

Четверка великих

Не все президенты, на взгляд американцев, одинаково "полезны". Имена одних знает каждый школьник, а других широкая общественность предала забвению или считает неудачниками. Знатоки истории нередко составляют рейтинги президентов США в зависимости от их вклада в развитие страны. Время идет, на смену одним лидерам приходят другие, но у американцев сложилось более-менее устоявшееся представление о "лучших" и "худших" хозяевах Белого дома.

Негласным зеркалом народного "топа" наиболее успешных президентов можно считать культовый барельеф на горе Рашмор, расположившийся на просторах Южной Дакоты. На гранитной скале высечены лица четырех лидеров, которые, по задумке авторов, олицетворяют собой ключевые для Соединенных Штатов этапы истории. Это рождение государства (Джордж Вашингтон), его рост (Томас Джефферсон), сохранение (Авраам Линкольн) и развитие (Теодор Рузвельт).

Лучшего выбрать сложно, но большинство историков сходятся в том, что никто так не предопределил облик США, как Авраам Линкольн (1861-1865). Он стал президентом в тяжелейший период гражданской войны, привел Север к победе и подтолкнул страну к развитию в прогрессивном направлении, приняв переломное решение о ликвидации рабства. И хотя личность Линкольна историки считают довольно противоречивой, его гибель от пули убийцы создала вокруг него образ мученика, критиковать которого рискуют немногие.

Лучшего из всех президентов США назвать трудно, но большинство историков называют имя Авраама Линкольна

Трудно переоценить роль и первого президента США Джорджа Вашингтона (1789-1797), который сумел объединить разобщенные штаты во время войны за независимость от Великобритании, создал регулярную армию и был единственным главой государства, не состоявшим ни в одной из партий. Своим примером установил негласное правило двух сроков, которому американские лидеры следовали полтора столетия.

Еще один популярный деятель американской революции - Томас Джефферсон (1801-1809). Он сыграл ключевую роль при составлении Декларации независимости США от британской короны. А будучи третьим хозяином Белого дома, помог крепчавшей Америке сделать первые твердые внешнеполитические шаги, сократил долг и увеличил ее территорию более чем вдвое, за счет баснословно выгодного приобретения Луизианы у французов.

Четвертый "любимчик" американской публики - Теодор Рузвельт, или Тедди, как его иногда называли современники. Он стал президентом США уже в 42 года, поставив в этом смысле возрастной рекорд. Его правление (1901-1909) прочно ассоциируется с так называемой Эрой прогрессизма. Это период высокой активности среднего класса, борьбы с коррупцией и реформ по ликвидации неравенства. Т. Рузвельт вошел в историю как "человек силы". Именно он ввел во внешнеполитический арсенал США "дипломатию большой дубинки" и роль "мирового жандарма", с которой Вашингтон не желает расставаться и сегодня.

Без харизмы никуда

80 лет прошло с возведения барельефа на горе Рашмор, в Белом доме сменилась еще дюжина хозяев, но список "народных" фаворитов практически не изменился. В один ряд с четверкой американцы готовы поставить разве что 32-го президента Франклина Рузвельта, единственного президента США, который избирался четырежды. Но Ф. Рузвельт запомнился американцам не как узурпатор власти, а как один из наиболее успешных президентов. Под его руководством страна вышла из тяжелейшего кризиса Великой депрессии, а затем прошла через Вторую мировую войну.

Но именно его беспрецедентное 12-летнее правление (1933-1945), впервые нарушившее заложенную Вашингтоном традицию, вынудило законодателей принять 22-ю поправку к конституции, которая с тех пор запрещает любому лицу быть президентом более двух сроков.

Гарри Трумэна (1945-1953), учебники воспевают за экономические успехи и твердую внешнюю политику против коммунизма. За это соотечественники закрывают глаза на то, что Трумэн решением о бомбардировках Японии сделал США единственной страной, когда-либо применявшей ядерное оружие.

Каждый следующий президент США стремился укрепить свою власть и взять на себя все больше полномочий, изначально принадлежавших конгрессу. Фото: Gettyimages

Еще одним фаворитом является, безусловно, Джон Кеннеди (1961-1963), который вошел в историю не только благодаря харизме и трагической гибели от пули убийцы, но и за вклад в укрепление гражданских прав темнокожих, за подготовку первого полета человека на Луну.

Любовь народных масс снискал и автор ярлыка об "Империи зла", 40-й президент США Рональд Рейган (1981-1989), которого считают чуть ли не иконой для сегодняшнего поколения политиков-республиканцев. Рейган, проделавший путь от актера второго плана до главы Белого дома, плодотворно работал с оппозицией в конгрессе, что позволило принять законы, снизившие безработицу, укрепившие обороноспособность и обеспечившие мощный экономический рост на годы вперед.

Двоечники истории

Как говорится, все познается в сравнении, поэтому худшие, по оценке американцев, президенты зачастую являются историческими соседями своих наиболее успешных коллег. Например, на самом дне рейтинга нередко оказывается предшественник Авраама Линкольна - 15-й президент Джеймс Бьюкенен (1857-1861), не сумевший предотвратить катастрофу, к которой двигалась страна, раздираемая противоречиями вокруг рабства. Его правление завершило целую плеяду неудачных президентств, которые привели к расколу между Севером и Югом и началу гражданской войны.

В списки аутсайдеров загремел и преемник Линкольна, 17-й президент Эндрю Джонсон (1865-1869). Он не сумел придать внятную форму курсу Линкольна, без конца конфликтовал с конгрессом и регионами. В конечном итоге лишь чудом избежал импичмента за счет перевеса всего в один голос в сенате. Не спасла историческую репутацию Джонсона даже покупка Аляски у Российской империи.

Недобрым словом вспоминают американцы и Герберта Гувера (1929-1933). Вообще, Гувер был уважаемым политиком, но симпатии к нему испарились из-за его неспособности предотвратить обрушение фондового рынка и начало Великой депрессии.

А Уильям Генри Гаррисон угодил в неудачники не за дела, а за их отсутствие. Он простудился на собственной инаугурации в 1841 году и умер на 32-й день президентства, ставшего самым коротким в истории США.

Гораздо ближе к нижней части рейтинга, чем к верхней, обычно располагается 43-й президент Джордж Буш-младший, который под знаменами борьбы с терроризмом втянул страну в войну в Афганистане (самую длинную в истории США), а затем наперекор всему мировому сообществу вторгся в Ирак. Обе кампании победой над терроризмом не увенчались и скорее усугубили эту угрозу. Венчает конец президентства Буша-младшего начало масштабного финансового кризиса.

Казалось бы, очевидным кандидатом в топе антирейтинга является Ричард Никсон - единственный в истории США президент, ушедший в отставку под угрозой неминуемого импичмента. Его имя прочно ассоциируется с Уотергейтским скандалом и явным злоупотреблением президентскими полномочиями. Однако, как ни парадоксально, по оценкам историков, Никсон был не так уж и плох, ведь именно его правительство положило конец непопулярной войне во Вьетнаме, проводило удачную политику на китайском направлении и поспособствовало началу периода разрядки в отношениях с СССР.

Бесславные избранники

История, как известно, - дама с причудами, а потому не всем "полезным" американским президентам она воздала по заслугам. Одним из самых недооцененных лидеров страны можно назвать Уильяма Мак-Кинли (1897-1901). Именно при нем Америка стала империей, ввязавшись в передел колониального мира. В результате испано-американской войны флот Испании был выбит из Карибского бассейна, а США взяли под контроль Гуам, Пуэрто-Рико, Филиппины и Гавайские острова. Отличился Мак-Кинли и на экономическом поприще: на его президентство пришелся период роста и промышленного бума. Наконец, за работу на благо страны Мак-Кинли отдал свою жизнь - на первом году второго срока его убил анархист. Казалось бы, успешное правление с далекоидущими последствиями для страны, но ни историки, ни рядовые американцы не ставят Мак-Кинли даже в десятку лучших.

Мало кто помнит имя 11-го президента Джеймса Полка (1845-1849). Под его началом концепция "явного предначертания" молодой Америки к экспансии на Запад расцвела в полную силу. В результате войны с Мексикой США захватили огромные территории на юго-западе, составляющие чуть не половину современной площади страны. Один из присоединенных регионов - Калифорния - сегодня богатейший американский штат с экономикой, которая крупнее, чем у Великобритании или Франции. При Полке созданы система государственного казначейства и Смитсоновский комплекс институтов и музеев, который за обилие экспонатов в шутку называют "чердаком нации". Все это Полк успел за единственный четырехлетний срок, а от повторного выдвижения отказался.

Четвертый президент Джеймс Мэдисон (1809-1817) в свое время привел США к непростой победе в войне с Великобританией (1812-1815), которая отстояла суверенитет юной Америки. Но, в отличие от Джорджа Вашингтона, среди великих его имя не значится. Кстати, именно в те годы в американский политический лексикон вошло использующееся и по сей день слово "ястребы", которым именовали деятелей, чрезмерно тяготеющих к войне.

Наконец, неудачное президентство не всегда оборачивалось историческим забвением. Например, 39-го президента Джимми Картера (1977-1981) принято считать посредственным и чудаковатым лидером. Но на пенсии он активно взялся за миротворчество, за что получил Нобелевскую премию мира. А Уильяма Тафта американцы запомнили не за его президентство (1909-1913), а за многолетнюю и успешную карьеру председателя Верховного суда.

P. S.

Возвращаясь к вопросу, который задан в начале материала. Да, на попадание в клуб великих свершения Трампа пока не тянут. Но и откровенным неудачником 45-го президента не назовешь, среди его предшественников немало тех, кто принимал куда более катастрофические решения. Так за что же Трампа подводят под импичмент? Как ни парадоксально, но история показывает, что провальное для страны правление и импичмент - не обязательно связаны. Большинство тех, кто ввергал страну в глубокие кризисы, спокойно дорабатывали свои сроки до конца. А из трех президентов США, которые подвергались отстранению от должности, только Джонсон проявил себя неэффективным лидером. В то время как и Никсона, и Клинтона современники счтали достаточно успешными президентами, да и с высоты истории они выглядят крепкими середняками. Оба подставились под импичмент из-за оплошностей, которые оппоненты сумели эффективно использовать. К этой категории относится и случай Трампа. Дело не в его политике, которую, к слову, консервативные избиратели Трампа в целом одобряют. Дело в самой личности 45-го президента. Трамп был поляризующей фигурой во время предвыборной кампании-2016, остался ею и в Белом доме. Его экстравагантный руководящий стиль и экспрессия настолько обозлили политических оппонентов, что те без устали искали любой повод поставить под сомнение легитимность Трампа. И, похоже, что нашли. А станет ли Трамп первым в истории США президентом, чей импичмент будет доведен до конца - тема для отдельного разговора.