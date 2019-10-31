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31.10.2019 22:02
Рубрика: Общество

Сам себе киборг

Импланты из металла уничтожат опасные бактерии
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8005)
Ученые НИТУ "МИСиС" вместе с европейскими и американскими коллегами разработали новый материал для медицинских имплантатов. Благодаря наночастицам платины и железа искусственная кость сможет уничтожить до 98% вредных бактерий. А значит, риск развития инфекции после операции снизится в разы.

Почему это так важно? Человеческий организм - достаточно агрессивная среда. И далеко не у всех пациентов искусственные кости даже из самых современных и биосовместимых материалов приживаются удачно. По статистике, в 1-4% случаев после операции возникает бактериальная инфекция. А если перелом был сложный, вероятность развития инфекции возрастает до 30 процентов.

Ученые будут делать "родные" имплантаты

Чтобы избавиться от бактерий, врачи назначают антибиотики. Есть риски, что инфекция станет к ним устойчивой, есть риски аллергии. В самых тяжелых случаях пациенту требуется повторная операция.

Новая разработка российских ученых поможет снять эти вопросы. Созданный ими материал с наночастицами платины и железа за 8-12 часов уничтожает 98% окружающих его вредных бактерий: стафилококк, кишечную палочку, клебсиеллу пневмонии... При этом клетки иммунной системы - лимфоциты - остаются живыми и здоровыми. Специалисты готовятся тестировать импланты из нового материала на животных.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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