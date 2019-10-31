С 1 ноября иностранные граждане смогут получить бессрочный вид на жительство. Ранее такой документ нужно было продлять каждые 5 лет. Теперь же он будет "работать", как паспорт гражданина РФ - менять его придется в 14, 20 и 45 лет, а также при смене ФИО или порче документа. Подать бумаги на получение бессрочного вида на жительства приезжему необходимо будет не ранее чем через 8 месяцев после приезда в Россию и не позднее чем за 4 месяца до истечения срока имеющегося разрешения на проживание.

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 02.08.2019 N 257. При этом постоянно проживающий в России иностранец, имеющий вид на жительство, обязан будет каждый год подавать уведомление о подтверждении своего проживания в РФ в полицию, правда, сделать это можно будет в электронной форме. А вот по истечении каждого пятого года уведомление подается только лично. Если непрерывно в течение любых двух календарных лет иностранец не пошлет такое уведомление, вид на жительство будет аннулирован.

Для иностранных высококвалифицированных специалистов и членов их семей вид на жительство будет выдаваться на весь срок действия их разрешения на работу.

Срок выдачи временного разрешения на проживание в то же время сокращен с шести до 4 месяцев. Размер государственной пошлины за выдачу вида на жительство увеличен с 3500 рублей до 5000 рублей.

"В целом это позитивные изменения - так, сокращается срок рассмотрения заявления о выдаче разрешения на временное проживание, бюрократические процессы упрощаются, что благоприятно скажется на работе подразделений органов внутренних дел, занимающихся рассмотрением подобных обращений, - прокомментировала "РГ" изменения в миграционном законодательстве адвокат Татьяна Пашкевич. - Позитивным моментом является и отмена срока действия вида на жительство. К серьезным изменениям на практике это не приведет, но процедура получения вида на жительство будет явно усовершенствована".

"Безусловно, миграционная политика в РФ требует существенных изменений, поэтому описанные изменения сроков являются теми самыми маленькими шажками к миграционной реформе. А размер госпошлины был проиндексирован в соответствии с требованиями бюджета", - добавляет член Ассоциации юристов России Алексей Гавришев.