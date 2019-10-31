Юбилейное ралли "Шелковый путь" пройдет по территории трех стран

Десятый международный ралли-рейд "Шелковый путь" в 2020 году пройдет по территории России, Казахстана и Китая.

С 3 по 16 июля следующего года гонщики преодолеют дистанцию более восьми тысяч километров. Торжественный старт юбилейной гонки пройдет в Москве на Красной площади.

Также стоить добавить, что "Шелковый путь" впервые в истории станет этапом Кубка Международной автомобильной федерации (ФИА).

Как сообщают мировые информационные агентства, в ФИА решили, что в 2020 году будет введена новая система начисления очков, где для участников, которые вынуждены были сойти на гонке, появится возможность вернуться и продолжить борьбу.

В дополнение к очкам, которые в настоящее время присуждаются победителям с первого по десятое место в "абсолюте" и заявленных гоночных категориях, в чемпионате и Кубке будут присуждаться очки трем самым быстрым экипажам на каждом этапе.

Кроме того, официальный сайт "Шелкового пути" сообщает об изменениях в регламенте проведения ралли-рейдов.

Теперь, согласно правилам ФИА, ралли-марафон должен иметь продолжительность не более 15 дней и иметь минимальную общую протяженность скоростных участков 2500 км.

Ралли-рейды должны иметь продолжительность не более семи дней, при этом иметь не более пяти соревновательных дней, минимум 1200 км скоростных участков.