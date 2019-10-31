Юрий Грымов представил фильм-эксперимент по "Анне Карениной"

В ограниченный прокат вышел новый фильм Юрия Грымова "Анна Каренина. Интимный дневник" - яркая современная психологическая драма, новаторская экранизация классики мировой литературы. Сюжет романа Льва Толстого перенесен в современные реалии.

В интервью "РГ" режиссер рассказал о новой картине, поделился своим взглядом на современный кинематограф, а также отметил громкие премьеры и самые яркие спектакли театра "Модерн".

"Экспериментальная экранизация" - пишут на афише "Анны Карениной". Расшифруйте, пожалуйста, в чем состоит эксперимент?

Юрий Грымов: Не хотелось бы раскрывать карты. Пусть люди сами увидят. Я делал картину пять лет, и даже мои близкие не знали, что я придумал в итоге. Это безумно трудоемкая работа. Почему скрывал? Думал, что не получится, что моя идея не сможет воплотиться. Мы провели премьеры в Москве и Петербурге, я увидел реакцию зала, прочитал, что пишут в соцсетях. Люди ждут чего-то нового. Российское кино стагнирует, оно превратилось в трафарет - модель американского кинематографа 1990-х годов.

Я считаю, что кино должно быть интересным, неожиданным, есть смысл что-то изобретать. Наверное, я был бы полным идиотом, если бы замахнулся на классическую "Анну Каренину", зная, что до меня было более 400 экранизаций. А сколько театральных постановок!

Моя "Анна Каренина" - это кино про нас. Анна, Каренин, Вронский - это и я, и вы, наши друзья, знакомые. Все мои фильмы и спектакли, которые я ставлю в театре "Модерн", - про людей, в первую очередь. Мне совершенно не интересны инопланетяне. Люди способны мыслить, чувствовать, любить. Человек - это и красиво, и страшно одновременно.

Как вы подбирали музыку к картине?

Юрий Грымов: Музыки там много, она играет большую роль, в ней заложен глубокий подтекст. Финальный саундтрек написала Диана Арбенина.

Почему вы так долго готовили этот фильм - целых пять лет? Проблемы с финансированием?

Юрий Грымов: Бюджет картины составил… ноль рублей (почему - станет понятно, когда вы посмотрите ее). Это определенное ноу-хау. События фильма разворачиваются в девяти странах: России, Америке, Индии, Норвегии, Японии и других. Все это создает определенную тайну, уникальный киноязык. И я не думаю, что кто-то сможет потом повторить его. То, что я придумал, было технологически сложно воплотить. Конечно, были сомнения, получится ли у меня. В итоге, я сделал то, что хотел.

Почему у фильма ограниченный прокат? Слышала, что вы не планируете его показы и в рамках фестивалей.

Юрий Грымов: Мы покажем фильм в серии творческих вечеров в театре "Модерн" (билеты на ноябрь уже можно приобрести на сайте театра). Также он идет в Петербурге (кинотеатр "Родина"), планируем показы в Новосибирске и в Перми.

Я стал более свободным человеком, расстался с иллюзиями. За 20 лет, с моего дебютного фильма "Му-Му", я прошел большой путь, и сейчас мне не нужна лишняя суета - ходить на фестивали, представлять там картину, которая совсем не похожа на мои предыдущие работы, уговаривать прокатчиков взять ее, переживать из-за наград…Зачем? Я же не снимаю государственный блокбастер. На данный момент я разочаровался в современном российском кино, где абсолютно не вижу развития.

Сегодня я полностью посвящаю себя театру. Это живой организм, где есть свобода, разнообразие. И я счастлив, что театр "Модерн" развивается очень стремительно. За два года мы увеличили доход в два раза - это открытая информация московского Департамента культуры. Почти уверен, что наш театр единственный в городе, в котором зарплаты сотрудников были увеличены на 20 процентов в прошлом году, и более того - планируем увеличение еще на 10 процентов в этом. Все это только за счет средств, заработанных на продаже билетов.

Какие спектакли театра "Модерн" сегодня самые посещаемые?

Юрий Грымов: Недавно в рамках гастролей мы привозили в Нижний Новгород спектакль "Ничего, что я Чехов?", посвященный великому режиссеру и актеру Михаилу Чехову и его жене - актрисе Ольге Чеховой. Блистательные артисты театра "Модерн" Анна Каменкова и Петр Воробьев получили награды "МК" за роли Михаила и Ольги Чеховых в постановке. В Нижнем Новгороде спектакль приняли очень тепло - когда артисты вышли на поклон, весь зал стоял, артисты не могли сдержать слез! Такая отдача от зрителей очень важна.

Репертуар театра "Модерн" разнообразен. Я ставлю спектакли разных жанров - от современной драматургии до Чехова, Горького, Толстого. Какой диапазон! И зритель принимает это, вступает в диалог. "Позволь себе роскошь театра" - указано на сайте "Модерна". Скажу однозначно - в театре поставлено самое современное звуковое оборудование, у нас уникальные возможности по свету. А также удобные кресла и широкие проходы между рядами, что немаловажно.

Расскажите о грядущей большой премьере вашего спектакля "Война и мир".

Юрий Грымов: Премьера назначена на 10 декабря. Полное название спектакля - "Война и мир. Русский Пьер", это классическое прочтение великого романа-эпопеи Льва Толстого. Я готовился к этой постановке четыре года, очень трудная работа - "икона русской литературы" просто так не дается. Когда мы репетируем, я ощущаю, что Лев Николаевич присутствует в зале. Не вижу его, но чувствую, как он давит - такая огромная ответственность, понимаете?

Для спектакля известный художник Ирэна Белоусова создала 423 костюма! Во время действия на сцене будут находиться 70 человек. А также 24 певца знаменитого Хора имени Свешникова, совместно с которым мы делаем эту грандиозную постановку. С одной стороны, хор - рассказчик, с другой - душа спектакля. На первых репетициях актеры не могли играть - они плакали! Нормальный человек, если у него открытое сердце, не сможет сдержать слез, когда хор поет "Любовь святую" Свиридова.

Почему именно Пьера Безухова решили вывести в подзаголовок спектакля?

Юрий Грымов: На мой взгляд, фигура Пьера понятна и интересна современному зрителю более других. Поясню: переживая серьезные личные потрясения, становясь свидетелем колоссальных потрясений для страны, Пьер проходит сложнейший путь внутренней трансформации, его взгляды на мир, на самого себя кардинально меняются. Он буквально перерождается, превращаясь из западника в русофила.

Многие из нас, живущих сегодня людей, пережили аналогичный опыт. Хотя порой путь, который мы проходили на фоне перемен последних десятилетий, мог быть и обратным: кто-то становился консерватором и патриотом, кто-то, наоборот, разочаровывался в "официальном" патриотизме и выбирал для себя другие идеалы.

Пьер честен. Сам с собой, в первую очередь. Для многих из нас, быть может, слишком идеально, недосягаемо честен. Но уверен - Пьер Безухов одинаково интересен и тем, и другим - и нынешним западникам, и нынешним русофилам.

Как будете передавать атмосферу того времени, о котором пишет Толстой?

Юрий Грымов: Приведу пример: в конце сентября в "Модерне" с колоссальным успехом прошла премьера моего спектакля Nirvana, который рассказывает о жизни и творчестве лидера группы Nirvana Курта Кобейна. Это современная драма, где есть рок-н-ролл, любовь, обсуждается проблема наркозависимости. И там у меня как у режиссера есть большой инструментарий, я могу использовать свет, звук, дым.

Когда мы стали заниматься "Войной и миром", то поняли, что инструментов для передачи атмосферы того времени крайне мало. В гостиной Ростовых, например, дым будет выглядеть странно. Здесь нужен аккуратный подход, ведь есть опасность превратить действие в кич, неправду. Хотя в театре правда одна - художественная. Мне важно создать на сцене атмосферу, в которую поверит зритель.

Вы сделали новую версию детского спектакля "Затерянный мир" по произведению Артура Конан Дойла. В чем там фишка?

Юрий Грымов: Постановка "Затерянный мир" пользуется огромной популярностью, это просто хит! На сцену выходят гигантские динозавры, обезьяны, птеродактили, от чего в полнейшем восторге остаются и дети, и родители. Мы переносим действие из чопорного Лондона в джунгли Южной Америки. Но это не парк аттракционов, а драматический спектакль, в котором мы говорим о милосердии, дружбе, проблемах экологии.

На спектакли для детей хороший спрос?

Юрий Грымов: Детские спектакли для любого театра - это всегда касса. Например, в репертуаре театра "Модерн" также есть трогательная постановка Елены Котихиной "Сказки простого карандаша", которая, кстати, вышла в финал Международного Большого детского фестиваля. У нас идет фантазийный и очень простой (на него приводят детей от двух лет) "Маленький ослик".

У вас переплетаются театр и кино. Фильм "Анна Каренина" вы показали в театре "Модерн", а спектакль "Ничего, что я Чехов?" - на киноэкранах в рамках онлайн-трансляции в 13 городах России. Вашу постановку "Война и мир" увидят на экранах зрители всей страны?

Юрий Грымов: Вполне возможно. Я планирую наладить практику показа телеспектаклей. Кинематограф идет навстречу молодому зрителю, в этом мы проиграли американцам. Блокбастеры, фэнтези - вот что предлагают сегодня в кинотеатрах. Фильм, снятый по классическому произведению, обречен на провал. А телеспектакль сможет вернуть зрителя к классике, а также подарит возможность услышать грамотный русский язык, увидеть прекрасных актеров.

Знаете, когда я выпустил "Му-Му", свою дебютную картину, писатель Григорий Горин сказал мне очень хорошие вещи и посоветовал сделать что-нибудь в театре. А я ответил, что театр мне не интересен, мне там скучно. Когда-то и про кино я так говорил и хотел заниматься одной рекламой.

Огромное счастье, что сегодня у меня есть театр, где я нашел труппу единомышленников. В следующем году планирую поставить спектакль на военную тематику, о самых первых днях Великой Отечественной. Автор истории - наша современница. С этой постановкой хочу проехать по тем странам, которые советские солдаты освободили от фашистских захватчиков.

Справка "РГ"

Юрий Грымов снял фильмы "Му-Му", "Коллекционер", "Казус Кукоцкого", "Чужие", "На ощупь", "Три сестры".