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31.10.2019 22:08
Рубрика: В мире

Израильское ПО использовали для слежки через WhatsApp

Текст: Александр Ленин
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Израильская компания-разработчик программного обеспечения NSO Group может быть причастна к слежке за официальными лицами около двадцати государств через мессенджер WhatsApp. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фото: iStock
Переписка в WhatsApp оказалась опасной

Среди попавших под наблюдение - правительственные чиновники, представители оборонных ведомств, журналисты и правозащитники. Сообщается, что от рук хакеров пострадали должностные лица из США, ОАЭ, Мексики, Пакистана, Индии и Бахрейна.

Ранее WhatsApp обвинил израильскую фирму NSO Group в слежке за пользователями и обратился с иском в суд. По некоторым данным, смартфоны более 1,4 тысячи человек были заражены вредоносной программой, благодаря которой можно было вести за людьми несанкционированное наблюдение.

Напомним, что NSO Group тесно сотрудничает с правительством Израиля для оказания помощи в борьбе с терроризмом и преступностью.

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