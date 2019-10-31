Израильское ПО использовали для слежки через WhatsApp

Израильская компания-разработчик программного обеспечения NSO Group может быть причастна к слежке за официальными лицами около двадцати государств через мессенджер WhatsApp. Об этом сообщает агентство Reuters.

Среди попавших под наблюдение - правительственные чиновники, представители оборонных ведомств, журналисты и правозащитники. Сообщается, что от рук хакеров пострадали должностные лица из США, ОАЭ, Мексики, Пакистана, Индии и Бахрейна.

Ранее WhatsApp обвинил израильскую фирму NSO Group в слежке за пользователями и обратился с иском в суд. По некоторым данным, смартфоны более 1,4 тысячи человек были заражены вредоносной программой, благодаря которой можно было вести за людьми несанкционированное наблюдение.

Напомним, что NSO Group тесно сотрудничает с правительством Израиля для оказания помощи в борьбе с терроризмом и преступностью.