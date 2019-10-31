Кадастровая палата рассказала о мошенничестве с электронными подписями

С первого ноября владельцев недвижимости начнут уведомлять о поступлении документов на отчуждение права собственности, заверенных электронной подписью. Об этом сообщает Федеральная кадастровая палата.

Как рассказал замглавы Федеральной кадастровой палаты Павел Чащин, благодаря этому собственник сможет своевременно узнать о попытках незаконного присвоения принадлежащего ему недвижимого имущества. Уведомления будут направляться на электронные адреса, предоставленные гражданами для обратной связи при регистрации в Едином государственном реестре недвижимости.

Напомним, что в связи с появлением случая мошенничества в сфере сделок с недвижимостью в электронном виде с 13 августа 2019 года вступили в силу новые правила проведения электронных сделок только с письменного согласия собственника недвижимости. Как только поступает письменное согласие собственника, в Едином государственном реестре недвижимости делается специальная отметка. "Запрет на заключение электронных сделок без специальной отметки в ЕГРН позволяет автоматически отклонить любые электронные документы на отчуждение права, даже если документы подало доверенное лицо владельца недвижимости", - уточняет Павел Чащин.

Сегодня электронная подпись позволяет проводить не только сделки с жильем, но и получать различные госуслуги в электронном виде, не выходя из дома. Например, подать налоговую декларацию, зарегистрировать автомобиль, участвовать в электронных торгах и так далее.

Важно отметить, что технически подделать электронную подпись достаточно сложно, но можно завладеть средствами, которые позволят подписать электронный документ от имени конкретного человека. Такое возможно, если сертификат электронной подписи был выдан недобросовестным удостоверяющим центром. Поэтому Федеральная кадастровая палата считает также необходимым усиление контроля за деятельностью аккредитованных удостоверяющих центров и повышение их ответственности за создание и выдачу сертификатов электронной подписи. Помимо этого, сейчас разрабатываются предложения по доработке дополнительных механизмов аутентификации заявителей при получении электронных госуслуг. В частности, речь идет о биометрической идентификации граждан по лицу и голосу. Такие инструменты обеспечат дополнительную защиту от потенциальных рисков мошенничества.