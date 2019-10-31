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31.10.2019 07:30
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Кардиолог рассказал, как сердце предупреждает о развитии рака

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американские исследователи из клиники Майо более десяти лет наблюдали за 488 пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Фото: iStock
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В результате специалисты пришли к выводу, что микрососудистая эндотелиальная дисфункция - распространенный ранний признак сердечных недугов - связан с высоким риском развития онкологии. Об этом пишет Medicalxpress.

Микрососудистая эндотелиальная дисфункция проявляется в повреждении стенок мелких артерий в сердце. Гипертония, высокий уровень холестерина, ожирение и диабет являются основными причинами появления дисфункции. Основной симптом состояния - боль в груди. Как пояснили медики, дисфункция успешно лечится, однако ее не просто обнаружить.

- Микрососудистая эндотелиальная дисфункция может предсказать будущее развитие рака. Связь между состоянием и риском развития рака была более выраженной среди мужчин и пациентов с гипертонией, заболеваниями коронарной артерии, а также у курильщиков и страдающих от ожирения, - пояснил кардиолог клиники Майо и старший автор исследования, доктор медицинских наук Амир Лерман.

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