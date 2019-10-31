Новости

Путин: Нужны дополнительные шаги, чтобы ездить в Калининград было легко 15:02
Названы самые выгодные и невыгодные автомобили для покупки 15:01
Ким Чен Ын выразил Мун Чжэ Ину соболезнования в связи со смертью матери 14:50
В Вологодской области наказали водителя, съевшего свои права 14:42
В Германии назвали лучший автомобиль года 14:38
Volvo займется в Калуге производством двигателей на газу 14:37
Начальника колонии в Костроме задержали за взятку в миллион рублей 14:33
Ученые показали загадочный объект, найденный на глубине 6,2 км 14:27
Знаменитая румынская певица бесследно исчезла в Москве 14:25
Коллега погибшего в драке в Нальчике полицейского признал вину 14:25
Трехкратный олимпийский чемпион оказался парализован после инсульта 14:24
В КБР двое полицейских госпитализированы после погони за Audi 14:11
Эксперт усомнился в связи сына Золотова со стройкой войсковой части 14:11
В Турции найден храм, построенный за 9300 лет до рождения Христа 14:10
Путин пообещал экстренные меры по местам в школах 14:06
В Ленобласти сотрудника ГИБДД задержали по делу о взятке 14:03
Какую "Ниву" планировали выпускать в Европе. Уникальные эскизы 14:00
В Волгограде задержали банду, поставлявшую поддельное молоко в тюрьмы 13:54
Под Пензой обнаружили древнейший в Европе литейный центр чугуна 13:54
Внучка Ирины Богачевой после смерти матери попросила о помощи 13:49
В Беларуси планируют открыть национальную школу пилотов 13:42
Эксперты дали оценку идее запрета публикаций о преступлениях подростков 13:38
В Москву вернется октябрьское тепло 13:21
В Петербурге умер экс-участник группы Billy's Band Антон Матезиус 13:17
Пьяный волгоградец убил жену и тещу 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Законы ноября защитят жилье от мошенников, а Рунет от кибератак
Законы ноября защитят жилье от мошенников, а Рунет от кибератак
31.10.2019 14:50
Рубрика: В мире

Ким Чен Ын выразил Мун Чжэ Ину соболезнования в связи со смертью матери

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ину официальное письмо, в котором выразил скорбь и глубокие соболезнования в связи со смертью матери Муна.

Напомним, что 29 октября на 92-м году жизни скончалась Кан Хан Ок - мать президента РК Мун Чжэ Ина. Соболезнования выразили представители всех политических сил страны. Похороны состоялись сегодня в Пусане.

СМИ: Ким Чен Ын приказал уволить треть чиновников КНДР

"30 октября председатель Госсовета Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту Мун Чжэ Ину письмо с соболезнованиями в связи со смертью его матери Кан Хан Ок", - заявила сегодня во время брифинга для журналистов официальный представитель администрации президента РК Ко Мин Чжон. Она добавила, что в письме содержится выражение "глубоких соболезнований и скорби". Само послание было передано южнокорейской стороне через пункт Пханмунчжом, что на межкорейской границе, и письмо было быстро доставлено лично Мун Чжэ Ину, который в то время находился в Пусане, где в одной из больниц скончалась его мать.

Журналисты потом попытались выяснить подробности передачи послания, но в администрации президента РК отказались давать комментарии даже на условиях анонимности.

Фото: KCNA via REUTERS
Зачем Ким Чен Ын забрался на священный вулкан

Похороны же прошли сегодня. Прах Кан Хан Ок покоится на кладбище "Небесный парк" в Пусане, где лежит и отец Мун Чжэ Ина Мун Ёнхёнон, который скончался 41 год назад - в 1978 году. Президент Мун, едва сдерживая слезы, сказал, что его мать ушла в мир иной "со спокойной улыбкой на лице", и он "благодарен судьбе за то, что смог быть с ней в момент смерти". Он также выразил уверенность, что "мама встретилась на небе с папой".

Лидеры КНДР уже не первый раз выражают соболезнования в связи со смертью тех или иных людей в Южной Корее, но всегда это делают по поводу тех, к кому относятся с большим уважением. Так что это письмо следует расценивать как знак особого отношения Ким Чен Ына к Мун Чжэ Ину. Лидеры двух Корей за последние пару лет встречались уже неоднократно, Мун в прошлом году посетил Северную Корею с официальным визитом.

До этого КНДР выражала соболезнования по поводу смерти южнокорейцев пять раз - когда скончались два руководители концерна "Хёндэ", когда покончил с собой экс-президент РК Но Му Хён, когда умер экс-президент Ким Дэ Чжун и его жена Ли Хи Хо. Все эти люди либо лично приложили большие усилия и внесли большой вклад в развитие межкорейского сотрудничества, либо были родственниками политиков и бизнесменов, выступавших за расширение связей с КНДР.

В мире Восточная Азия Северная Корея В мире Восточная Азия Южная Корея
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил решить вопрос с пенсиями для многодетных матерей-опекунов
В Госдуме оценили стратегию США о нападении на Крым
Переход на 4-дневную рабочую неделю не поддержало ни одно предприятие
Минобороны назвало провокацией видео "издевательств" в Забайкалье
Уставшему от негатива Зеленскому посоветовали поменьше читать соцсети