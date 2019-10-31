Ким Чен Ын выразил Мун Чжэ Ину соболезнования в связи со смертью матери

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ину официальное письмо, в котором выразил скорбь и глубокие соболезнования в связи со смертью матери Муна.

Напомним, что 29 октября на 92-м году жизни скончалась Кан Хан Ок - мать президента РК Мун Чжэ Ина. Соболезнования выразили представители всех политических сил страны. Похороны состоялись сегодня в Пусане.

"30 октября председатель Госсовета Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту Мун Чжэ Ину письмо с соболезнованиями в связи со смертью его матери Кан Хан Ок", - заявила сегодня во время брифинга для журналистов официальный представитель администрации президента РК Ко Мин Чжон. Она добавила, что в письме содержится выражение "глубоких соболезнований и скорби". Само послание было передано южнокорейской стороне через пункт Пханмунчжом, что на межкорейской границе, и письмо было быстро доставлено лично Мун Чжэ Ину, который в то время находился в Пусане, где в одной из больниц скончалась его мать.

Журналисты потом попытались выяснить подробности передачи послания, но в администрации президента РК отказались давать комментарии даже на условиях анонимности.

Похороны же прошли сегодня. Прах Кан Хан Ок покоится на кладбище "Небесный парк" в Пусане, где лежит и отец Мун Чжэ Ина Мун Ёнхёнон, который скончался 41 год назад - в 1978 году. Президент Мун, едва сдерживая слезы, сказал, что его мать ушла в мир иной "со спокойной улыбкой на лице", и он "благодарен судьбе за то, что смог быть с ней в момент смерти". Он также выразил уверенность, что "мама встретилась на небе с папой".

Лидеры КНДР уже не первый раз выражают соболезнования в связи со смертью тех или иных людей в Южной Корее, но всегда это делают по поводу тех, к кому относятся с большим уважением. Так что это письмо следует расценивать как знак особого отношения Ким Чен Ына к Мун Чжэ Ину. Лидеры двух Корей за последние пару лет встречались уже неоднократно, Мун в прошлом году посетил Северную Корею с официальным визитом.

До этого КНДР выражала соболезнования по поводу смерти южнокорейцев пять раз - когда скончались два руководители концерна "Хёндэ", когда покончил с собой экс-президент РК Но Му Хён, когда умер экс-президент Ким Дэ Чжун и его жена Ли Хи Хо. Все эти люди либо лично приложили большие усилия и внесли большой вклад в развитие межкорейского сотрудничества, либо были родственниками политиков и бизнесменов, выступавших за расширение связей с КНДР.