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31.10.2019 16:50
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай формирует мировую экономику открытого типа

По объему привлеченных иностранных инвестиций и прямых инвестиций Китая за рубеж страна поднялась на второе место в мире. Об этом говорится в "Отчете об открытом развитии Китая - 2019", опубликованном Институтом международной торговли и экономического сотрудничества Министерства коммерции КНР, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В последнем "Докладе по оценке тенденций глобальных инвестиций", опубликованном Конференцией по торговле и развитию ООН (ЮНКТАД), отмечено, что потоки прямых иностранных инвестиций в Китай в первой половине 2019 года достигли 73 миллиардов долларов. По этому показателю Китай остается на 2-м месте в мире, при этом способствует не только собственному развитию, но и создает огромные возможности для всего мира.

Открытость - отличительная особенность политики современного Китая. С одной стороны, благодаря ряду мер, в том числе стимулированию внешней торговли и привлечению иностранных инвестиций, достигнут стремительный рост экономики. В отчете говорится, что общий объем импорта и экспорта Китая увеличился с 20,64 миллиарда долларов в 1978 году до 4,62 триллиона долларов в прошлом году. Статус крупнейшей торговой державы в дальнейшем укрепился. В 2018 году объем привлеченных иностранных инвестиций в Китай достиг 138,3 миллиарда долларов.

С другой стороны, Китай содействует реформам путем расширения открытости, особенно после вступления во Всемирную торговую организацию, путем постоянного принятия новых мер таких, как сокращение негативного списка для иностранных капиталовложений, Китай содействует технологическим инновациям и модернизации структуры продукции отечественных предприятий, таким образом, усилилась экономическая активность.

Непрерывное повышение уровня открытости Китая стимулирует глобальный экономический рост. Начиная с 2006 года, Китай занимает первое место по вкладу в мировой экономический рост. 2-я Китайская международная импортная выставка, которая откроется в начале ноября, предоставит широкий рынок товаров, технологий и услуг для торговых партнеров Китая.

В контексте нынешнего укрепления торгового протекционизма и унилатерализма, на основе своего опыта и достижений Китай рассказывает миру: тенденция глобализации неудержима, и развиваться можно только расширив открытость. Открытый Китай - мощный стимул для формирования мировой экономики.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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