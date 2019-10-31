КНДР произвела запуск двух ракет малой дальности

Сегодня во второй половине дня Северная Корея произвела запуск двух ракет малой дальности. Об этом сообщили в Объединённом комитете начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея (ОКНШ ВС РК), предоставив некоторые подробности инцидента.

Если обобщать разосланные журналистам от имени ОКНШ ВС РК сообщения, то стало известно следующее: сегодня в 16-35 и 16-38 по местному времени (10-35 и 10-38 утра по Москве) Северная Корея с территории провинции Южная Пхёнан из окрестностей местечка Сунчхон произвела запуск двух ракет. Максимальная высота полёта составила 90 км, а дальность - 370 км. Ракеты упали в международных водах Восточного (Японского) моря. Согласно предварительным оценкам экспертов, КНДР задействовала либо две ракеты малой дальности либо два снаряда реактивных систем залпового огня сверхкрупного калибра. 10 сентября КНДР тоже произвела запуск двух снарядов таких систем РСЗО, но старт одного из них закончился неудачей. Возможно, что ракетчики Северной Кореи производили "доводку" этих систем. Впрочем, специалисты подчёркивают, что все эти выводы пока предварительные.

Таким образом только в этом году Северная Корея произвела запуск 12 ракет малой дальности или РСЗО сверхкрупного калибра. Напомним, что 2 октября КНДР испытала новую баллистическую ракету подводного базирования, которую назвали "Пуккыксон-3".

В связи с нынешними стартами в Южной Корее было проведено экстренное заседание Совета национальной безопасности. По итогам было заявлено, что Республика Корея "выражает озабоченность" в связи с произошедшим и в настоящий момент пытается определить мотивы, которые заставили КНДР пойти на запуски.