Комиссара Совета Европы удручает языковая политика в странах Балтии

Со школьных времен врезался в память искренний стишок про то, как "крошка сын к отцу пришел и спросила кроха: что такое хорошо и что такое плохо?". Боснийская правозащитница Дуня Миятович, которая избрана уже почти два года назад комиссаром Совета Европы по правам человека, судя по стилистике своего последнего заявления о языковой политике, тоже ищет ответ на этот остросюжетный вопрос для жителей современных государств Балтии. Позицию европейского политика цитирует 31 октября популярный портал "Делфи".

Для радикально озабоченного истеблишмента европейский комиссар постаралась доходчиво изложить, что нужно и не нужно делать в странах, где живут представители многих народов, если цель общества в целом - предотвращение поляризации и снятие напряженности. Впрочем, у политиков, к сожалению, задача зачастую обратная, признается она.

В частности, утверждает комиссар, политики на берегах Балтийского побережья это делают, чтобы указать определенной части общества ее место, приведя в пример ситуацию в латвийских школах. Прежде всего, считает она, новая формула основных школ нацменьшинств этой прибалтийской республики, где "80 процентов на госязыке против 20 процентов на родном языке", способна "дестимулировать школьников учиться на родном языке". А разные правила для преподавания на "языках ЕС" и "других языках" создают неправомерные различия между представителями разных нацменьшинств.

Очень часто, по ее мнению, законы и политики строятся по принципу "игры с нулевой суммой", когда значение одной этнической и языковой идентичности увеличивается за счет других. За этим, убеждена она, "стоит националистическая, этноцентрическая или популистская идеология либо простой расчет и личная заинтересованность в предвыборный период".

Для европейского политика кажется очевидным, что к реформированию законодательства о языке и языковой политики необходимо привлекать представителей гражданского общества и самих меньшинств, чтобы их потребности были поняты и учтены. "Исключение их из обсуждений или создание видимости консультаций ведет к социальным волнениям и дальнейшему отчуждению меньшинств в самых разных странах", - утверждает комиссар Совета Европы.

В случае с Латвией и Эстонией, напомнила она, комитет Рамочной конвенции о защите нацменьшинств еще 24 года назад резко осудил тот факт, что "чересчур жесткие языковые требования перекрывают представителям национальных меньшинств доступ к карьере государственных служащих". Более того, международные органы по правам человека критикуют создание языковых инспекций и возможное наложение санкций и штрафов, а также негибкие системы языковых квот, называя такие меры ненужными и несоразмерными.

Эффективность, по словам комиссара, подобного принудительного подхода невысока. "На самом деле он чаще всего контрпродуктивен и создает лишь дополнительную поляризацию в обществе и усиливает маргинализацию меньшинств" и предостерегает от использования "принудительных мер".

Серьезную озабоченность политика вызвала и образовательная реформа 2018 года в Латвии, в соответствии с которой в средних школах постепенно снижается доля преподавания на русском языке до 20 процентов. Эта реформа, констатировала политик, может привести к тому, что существовавшая последние пятнадцать лет система двуязычного образования превращается в систему, в которой на языке меньшинства предлагается лишь немного занятий по языку и культуре.

Комиссар прямо заявила, что ее "волнует информация о том, что правительство Латвии рассматривает вопрос о том, чтобы все преподавание в государственных школах целиком велось только на латышском языке". Одновременно, вызывает озабоченность у Дуни Миятович и тот от факт, что в Латвии, в частности, пытаются вводить правила преподавания на языках ЕС, которые "отличаются от правил преподавания на других языках, тем самым создавая неправомерные различия в отношении носителей языков национальных меньшинств".

Государства, по мнению комиссара Совета Европы по правам человека, должны создавать такую среду, где разнообразие не считается угрозой, где все члены общества могут спокойно пользоваться родным языком, не боясь дискриминации, и где в то же время все могут говорить на одном общем языке.

Полемизируя с апологетами националистической риторики на побережье Балтики, комиссар утверждает, что "взращивание общей идентичности необязательно сводить исключительно к использованию одного языка". Общая идентичность может строиться и на более инклюзивных ценностях, таких как общие традиции, общее гражданство "поверх языковых и этнических различий, общее видение будущего и признание разнообразия как источника благосостояния, коллективной устойчивости и доверия".