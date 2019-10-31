Новости

СМИ: В Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе 08:54
НАТО не будет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс 08:30
Видео: смекалка помогла вытащить повисшую над обрывом машину 08:30
Конгресс США выступил против возвращения России в G7 08:24
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади 07:58
Эксперты рассказали, где работают самые счастливые люди 07:43
Кардиолог рассказал, как сердце предупреждает о развитии рака 07:30
Выпавший в Москве снег сегодня не растает 07:25
Десять человек погибли в Пакистане при пожаре в поезде 07:17
NYT: США сократят число военных в Сирии лишь на сто человек 07:07
Названы возможные сроки строительства моста на Сахалин 06:57
В Приморье пообещали полмиллиона за информацию о пропавших рыбаках 06:52
Астронавт НАСА проведет на борту МКС целый год 06:30
Болтон не захотел участвовать в слушаниях по импичменту Трампа 06:13
В Кузбассе откроется музей космонавтики 06:07
Крымский чиновник устроил смертельное ДТП в Подмосковье 05:45
МЧС России послало в Донбасс колонну с гуманитарным грузом для детей 05:37
В Мексике таксисты призвали правительство покончить с Uber 05:10
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на Филиппинах 04:59
На Дальнем Востоке авиация выследила подлодки "неприятеля" 04:32
В России резко вырос спрос на металлоискатели 04:31
Очередной японский министр ушел в отставку из-за скандала 04:03
На Камчатке завели дело о смерти младенца в самолете 03:55
Чубайс: России придется вернуться к теме углеродного налога 03:37
Пожар практически полностью уничтожил японский замок Сюри 02:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как доставка еды изменила облик наших городов
Как доставка еды изменила облик наших городов
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
31.10.2019 08:24
Рубрика: В мире

Конгресс США выступил против возвращения России в G7

Текст: Александр Ленин

Американские законодатели выступили против подключения России к работе G7. Соответствующую резолюцию единогласным решением принял комитет палаты представителей конгресса США по иностранным делам.

Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС

Москва сможет вернуться в указанный формат, считают парламентарии, только когда продемонстрирует "уважение территориальной целостности соседей" и будет придерживаться "стандартов демократических обществ".

Ранее некоторые СМИ отмечали, что вопрос о возвращении России в G7 остается открытым. Ближайший саммит "семерки" пройдет в июне 2020 года на принадлежащем американскому лидеру Дональду Трампу курорте Trump National Doral Miami в американском штате Флорида.

В мире США Россия и США Саммиты G7
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин потребовал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной
Пентагон впервые показал запись уничтожения главаря ИГИЛ
Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год
"Газпром" надеется на плановое окончание работ по "Северному потоку-2"
Минфин назвал регионы, где введут налоговый режим для самозанятых