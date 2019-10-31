Конгресс США выступил против возвращения России в G7

Американские законодатели выступили против подключения России к работе G7. Соответствующую резолюцию единогласным решением принял комитет палаты представителей конгресса США по иностранным делам.

Москва сможет вернуться в указанный формат, считают парламентарии, только когда продемонстрирует "уважение территориальной целостности соседей" и будет придерживаться "стандартов демократических обществ".

Ранее некоторые СМИ отмечали, что вопрос о возвращении России в G7 остается открытым. Ближайший саммит "семерки" пройдет в июне 2020 года на принадлежащем американскому лидеру Дональду Трампу курорте Trump National Doral Miami в американском штате Флорида.