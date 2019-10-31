Королева Великобритании подписала закон о проведении досрочных выборов

Королева Великобритании Елизавета II подписала закон о проведении досрочных выборов в местный парламент. Таким образом, голосование состоится 12 декабря. Ранее инициативу премьер-министра страны Бориса Джонсона одобрили обе палаты законодательного органа Соединенного Королевства.

В настоящее время политические партии готовятся к проведению предвыборных кампаний. Ожидается, что палата общин будет распущена 6 ноября, передает ТАСС.

Напомним, что глава кабинета министров Великобритании Борис Джонсон за счет проведения досрочных выборов стремится решить вопрос согласования в парламенте сделки с ЕС по Brexit.