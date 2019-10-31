Косачев: Facebook чистит аккаунты, вызывающие недовольство властей США

Претензии к удаленным ресурсам примерно такие: в них размещали контент на тему мировых и местных политических новостей, и некоторые посты были посвящены российской политике в Африке и местным выборам. А в некоторых сообщениях содержалась - вы не поверите! - критика французской и американской политики. А какие-то аккаунты размещали новости RT и Sputnik, что, конечно же, страшное преступление.
Как говорится, и смех и грех. По таким критериям нужно вычистить из российского сегмента интернета и Facebook практически все русскоязычные ресурсы и частные аккаунты иностранных СМИ и блогеров, критикующих политику наших властей. И это я не беру случаи, когда на страницах иносми в том же Facebook размещались прямые инструкции российской аудитории, как голосовать или ходить на митинги. Но тут принципиальность руководства соцсети как-то резко ослабевает: ну и правда - ведь американские и европейские СМИ за все хорошее, а российские желают только зла тем же бедным африканцам. И кто их еще защитит от пагубного влияния, как не американские цензоры?
Опять все та же попытка объяснить чьи-то провалы и успехи - на сей раз в Африке - теориями заговора и действиями блогеров. Все это мы проходили по американским выборам, обкатывается в Европе, а теперь и до Африки добрались. Не хочется признавать, что реалии в мире меняются, гораздо проще увидеть подрывную деятельность очередных "тринадцати блогеров", которые взяли и перевернули всю ситуацию в очередной стране. И ведь верят же...
Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook