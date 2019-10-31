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31.10.2019 12:14
Рубрика: Власть

Косачев: Facebook чистит аккаунты, вызывающие недовольство властей США

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
Судя по всему, уважаемый Facebook намеревается окончательно утратить нейтральный статус, занявшись прицельной "чисткой" аккаунтов, вызывающих недовольство руководства США. Иначе никак не объяснить ликвидацию сразу трех российских сетей аккаунтов, которые якобы пытались влиять на общественное мнение в африканских странах.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Претензии к удаленным ресурсам примерно такие: в них размещали контент на тему мировых и местных политических новостей, и некоторые посты были посвящены российской политике в Африке и местным выборам. А в некоторых сообщениях содержалась - вы не поверите! - критика французской и американской политики. А какие-то аккаунты размещали новости RT и Sputnik, что, конечно же, страшное преступление.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Как говорится, и смех и грех. По таким критериям нужно вычистить из российского сегмента интернета и Facebook практически все русскоязычные ресурсы и частные аккаунты иностранных СМИ и блогеров, критикующих политику наших властей. И это я не беру случаи, когда на страницах иносми в том же Facebook размещались прямые инструкции российской аудитории, как голосовать или ходить на митинги. Но тут принципиальность руководства соцсети как-то резко ослабевает: ну и правда - ведь американские и европейские СМИ за все хорошее, а российские желают только зла тем же бедным африканцам. И кто их еще защитит от пагубного влияния, как не американские цензоры?

Опять все та же попытка объяснить чьи-то провалы и успехи - на сей раз в Африке - теориями заговора и действиями блогеров. Все это мы проходили по американским выборам, обкатывается в Европе, а теперь и до Африки добрались. Не хочется признавать, что реалии в мире меняются, гораздо проще увидеть подрывную деятельность очередных "тринадцати блогеров", которые взяли и перевернули всю ситуацию в очередной стране. И ведь верят же...

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook

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