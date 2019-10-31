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31.10.2019 22:40
Рубрика: Власть

Косачев назвал 5 признаков отсутствия перемен "на Западном фронте"

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Охохо... Выступление генсека НАТО Йенса Столтенберга в украинской Верховной Раде, увы, лишний раз подтверждает очевидное:
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

1. Никаких уроков руководство альянса из произошедшего на той же Украине, как и из всего происходившего в Европе после холодной войны, не извлекло. По-прежнему болезни пытаются лечить именно тем, что к ним привело: вновь обещают Украине членство в НАТО, хотят продолжать "толкать" границы альянса на Восток, подогревая этим конфликты, раздирая общества, вынуждая Россию реагировать.

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2. Генсек торжественно заявил украинцам - "все страны (НАТО) сегодня представлены в Киеве. И каждая страна поддерживает вас. НАТО будет на вашей стороне". Тем самым разом перечеркнута возможная миссия Брюсселя в качестве посредника или независимой стороны. Учтем и будем цитировать, когда зайдет речь, например, о миротворцах в конфликтной зоне. "Каждая страна" НАТО, тем самым, автоматически исключается из кандидатов в миротворцы волею первого лица в альянсе.

3. О причинах нынешних проблем Украины, по сути, тоже было сказано в Раде: "советники НАТО работают с вами над внедрением евроатлантических принципов для укрепления верховенства права, обеспечения прав меньшинств и усиления борьбы с коррупцией". Результат, как говорится, налицо. России "импортные" советники в свое время тоже "помогли" в 90-е годы. И тогда результат был похожим. Но украинцы умудряются сохранять веру в миф.

Фото: iStock
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4. У Столтенберга был реальный шанс помочь Украине решить ее самую острую проблему, если бы он призвал прекратить сопротивление реализации Минских соглашений и "формулы Штайнмайера" со стороны самых оголтелых украинских националистов, оказывающих давление на президента Зеленского и блокирующих разведение сил в зоне конфликта. Но - нет: опять очередные причитания в адрес России, чтобы она вывела некие войска из Украины. Даже у Зеленского настроение сейчас, надеюсь, иное.

5. Ну и совсем уж беспомощным выглядит призыв к России признать ответственность за сбитый над Донбассом "Боинг" MH17. Дескать, доказательств реальных нет, а виновных уже пора назвать. Лучше признайтесь, мол, сами, все равно мы не будем искать в другом направлении, а нас больше и мы громче.

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В общем, "на Западном фронте без перемен". И поэтому трудно не согласиться с Брюсселем, который заявил накануне, что пока "не может быть никакого "обычного ведения дел" с Россией. "Обычного" - то есть агрессивного расширения на Восток, обеспечения безопасности за счет других вопреки Парижской хартии для Новой Европы 1990 года, военных провокаций и угроз, бомбовых атак на суверенные государства - больше быть не должно. Реликт эпохи "холодной войны" должен измениться, иначе с ним вести дела будет проблематично.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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