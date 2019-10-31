Косачев: Провокации Украины должен рассмотреть международный трибунал

Новости

Новый Hyundai Сreta получил огромный тачскрин и подешевел 12:01
В Госдуме оценили нападение на Крым как часть стратегии США 12:00
Терн, папоротник, ежемалина: Что заготавливают на зиму жители городов РФ 11:53
Дело обвиненного в домогательствах Кевина Спейси закрыто 11:52
В Коми ребенок умер во время тихого часа в детском саду 11:44
Владимир Кличко хочет возобновить карьеру 11:39
В "Моей карьере" пройдет фестиваль развивающих игр 11:36
Умер актер Джон Уизерспун 11:35
Мегаконцерн Fiat-Chrysler и Peugeot-Citroen официально подтвержден 11:30
Столичный архив рассказал о необычных документах 11:25
ВШЭ в шестой раз представила рейтинг инновационного развития регионов 11:25
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост 11:24
В Перми задержали мужчину, взорвавшего чужую машину из-за ссоры 11:23
В ДТП под Смоленском погибли граждане Беларуси 11:22
Эксперт: В строительство "Северного потока-2" уже вложено 6 млрд евро 11:21
Москва готова подписать соглашение с Минском о взаимном признании виз 11:18
В Башкирии на трассе перевернулся пассажирский автобус 11:17
СМИ сообщили о новом ракетном пуске КНДР 11:10
В Роскачестве объяснили, можно ли есть мороженое во время простуды 11:09
Осужден мародер, грабивший дома после взрывов в Каменке 11:07
Сын Роналду забил 58 голов за "Ювентус" в 28 матчах 11:06
Фото: гей Рики Мартин стал отцом в четвертый раз 11:06
Кабриолету Aurus разрешили выезжать на дороги общего пользования 11:00
Москвалькова предложила уход за ребенком включать в трудовой стаж 10:57
Овечкин и партнеры бурно отметили победу "Вашингтона" в MLB 10:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как доставка еды изменила облик наших городов
Как доставка еды изменила облик наших городов
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
31.10.2019 11:30
Рубрика: Власть

Косачев: Провокации Украины должен рассмотреть международный трибунал

Текст: Галина Мисливская
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, допускаемые Украиной нарушения международного права и очевидные провокации в отношении России должны стать предметом рассмотрения международного трибунала.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

"Должна сложиться трезвая оценка того, что делали и продолжают делать власти Украины", - заявил он ТАСС. По словам сенатора, Киев нарушают международное право, очевидно провоцируют Россию на какие-то ответные действия, "которые будут выдаваться за агрессию со стороны России, которой и в помине нет". Кроме того, власти страны "игнорируют настроения людей, которые живут на Украине или которые в свое время переопределили статус Крыма".

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Зеленскому посоветовали не заниматься виртуальной "реинтеграцией" Крыма

"Все это должно становиться предметом самой широкой международной дискуссии", - уверен Косачев.

Он предлагает, в частности, провести международный трибунал по провокации, которую военные катера Украины устроили год назад в Керченском проливе.

"Запад, к сожалению, во многом контролирует деятельность международных юридических, правовых инстанций. Но международный трибунал уместен как инициатива, как способ привлечения дополнительного внимания к тем преступлениям, тем правонарушениям, которые совершает Украина в сфере международного права", - полагает сенатор.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин потребовал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной
Зеленскому посоветовали не заниматься виртуальной "реинтеграцией" Крыма
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
Эксперты рассказали, где работают самые счастливые люди
СМИ сообщили о новом ракетном пуске КНДР