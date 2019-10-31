Косачев: Провокации Украины должен рассмотреть международный трибунал

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, допускаемые Украиной нарушения международного права и очевидные провокации в отношении России должны стать предметом рассмотрения международного трибунала.

"Должна сложиться трезвая оценка того, что делали и продолжают делать власти Украины", - заявил он ТАСС. По словам сенатора, Киев нарушают международное право, очевидно провоцируют Россию на какие-то ответные действия, "которые будут выдаваться за агрессию со стороны России, которой и в помине нет". Кроме того, власти страны "игнорируют настроения людей, которые живут на Украине или которые в свое время переопределили статус Крыма".

"Все это должно становиться предметом самой широкой международной дискуссии", - уверен Косачев.

Он предлагает, в частности, провести международный трибунал по провокации, которую военные катера Украины устроили год назад в Керченском проливе.

"Запад, к сожалению, во многом контролирует деятельность международных юридических, правовых инстанций. Но международный трибунал уместен как инициатива, как способ привлечения дополнительного внимания к тем преступлениям, тем правонарушениям, которые совершает Украина в сфере международного права", - полагает сенатор.