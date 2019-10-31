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31.10.2019 14:21
Рубрика: Власть

Лавров дал оценку решения Дании по "Северному потоку-2"

Текст: Александр Саможнев
Разрешение Данией строительства газопровода "Северный поток-2" в ее исключительной экономической зоне является ответственным подходом, отвечающим интересам Европы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

"Я думаю, это, прежде всего, ответственный подход", - уточнил Лавров.

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
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По словам министра, не стоит искать в этом политический подтекст. Сигнал может заключаться в том, что экономические и коммерческие проекты должны быть свободны от какой-либо политизации и не должны превращаться в заложников геополитических игр.

Датское энергетическое агентство (DEA) выдало 30 октября разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм. "Разрешение выдано в соответствии с законом о континентальном шельфе и обязательствами Дании по конвенции ООН по морскому праву. Дания обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов с учетом ресурсов и окружающей среды и, если необходимо, указать маршрут, по которому такие трубопроводы должны быть проложены", - говорится в заявлении DEA.

Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет - с апреля 2017 года. За это время завершилась укладка труб в водах России, Финляндии, Швеции и большей частью в Германии. Работы на береговых участках также приближаются к окончанию. По оценкам экспертов, на строительство магистрали в датских водах потребуется пять недель.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Дания Правительство МИД Газопровод "Северный поток-2"
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