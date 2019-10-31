Медведев поручил оптимизировать систему прослеживаемости продуктов

Минпромторгу, Минсельхозу и Минфину предстоит оптимизировать систему прослеживаемости пищевой продукции. Такое поручение премьер-министр Дмитрий Медведев дал по итогам прошедшего 21 октября заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям.

До 5 декабря министерства должны отчитаться о результатах работы.

В этот же срок Министерству здравоохранения предстоит внести изменения в порядок определения начальной цены контракта при закупках лекарств, направленных на решение проблемы несостоявшихся аукционов при осуществлении таких закупок, а Министерству природных ресурсов и экологии совместно с группой ведомств - подготовить предложения по утилизации отходов на цементных заводах.