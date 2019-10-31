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31.10.2019 19:47

Медведев уволил первого замминистра строительства и ЖКХ

Первый замминистра строительства и ЖКХ Леонид Ставицкий освобожден от своей должности. Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев. Основанием для такого кадрового решения стал переход чиновника на другую работу.

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"Освободить Ставицкого Леонида Оскаровича от должности первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе, который опубликован на сайте кабмина.

Известно, что в полномочия Ставицкого, который работал первым замминистра с декабря 2013 года, входила реализация проектов и программ в сфере государственных услуг в строительстве и разрешительной деятельности министерства. Кроме того, он курировал в ведомстве департамент разрешительной деятельности и контроля.

Кстати, до назначения на свою должность Ставицкий с 2003 по 2013 годы являлся главой городского округа Звенигород Московской области.

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