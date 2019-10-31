Медведев уволил первого замминистра строительства и ЖКХ

Первый замминистра строительства и ЖКХ Леонид Ставицкий освобожден от своей должности. Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев. Основанием для такого кадрового решения стал переход чиновника на другую работу.

"Освободить Ставицкого Леонида Оскаровича от должности первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе, который опубликован на сайте кабмина.

Известно, что в полномочия Ставицкого, который работал первым замминистра с декабря 2013 года, входила реализация проектов и программ в сфере государственных услуг в строительстве и разрешительной деятельности министерства. Кроме того, он курировал в ведомстве департамент разрешительной деятельности и контроля.

Кстати, до назначения на свою должность Ставицкий с 2003 по 2013 годы являлся главой городского округа Звенигород Московской области.