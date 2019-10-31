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Текст:   Владимир Кузьмин 
15:51 31.10.2019

Медведев выразил надежду на улучшение условий ипотечных кредитов

Снижение инфляции, как рассчитывает премьер-министр Дмитрий Медведев, сможет улучшить условия для ипотеки и потребительского кредитования.
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости

Председатель правительства обсудил работу и политику кредитования Сбербанка с руководителем организации Германом Грефом.

- Все в порядке у нас, слава Богу. Для нас, наверное, самая главная новость - это отсутствие новостей, - считает глава финансового учреждения.

- Как и для тех, кто деньги держит в Сбербанке, - ответил шуткой премьер.

Свой оптимизм Герман Греф объяснил позитивными данными опубликованной статистики по деятельности банка. "Мы заработали за девять месяцев 633 миллиарда чистой прибыли, и в общем все показатели в порядке", - сказал глава кредитной организации. Доходность на капитал банка составила чуть больше 20 процентов, что для низкомаржинального банка является неплохим результатам, подчеркнул он.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Взять ипотеку на индивидуальное жилье будет проще

Позитивным трендом в руководстве "Сбербанка" считают снижение стоимости рисков по кредитам для юридических и физических лиц. За третий квартал в банке зафиксировали хороший рост в кредитовании бизнеса. Причем при значительной поддержке государства активно растет доля кредитования малого и среднего предпринимательства. "Сегодня у нас, даже если брать только кредитование, то уже 20 процентов в структуре нашего бизнеса - это кредиты малого бизнеса с поддержкой со стороны государства", - рассказал Герман Греф.

В четвертом квартале Сбербанк может превысить план по выдаче кредитов малому бизнесу на 20 миллиардов рублей. "За следующий год, я думаю, мы отдадим на 60 миллиардов больше кредитов", - сказал глава финансовой организации.

Дмитрий Медведев согласился, что правительство расширяет меры поддержки для кредитования экономики. "И будем надеяться, что с учетом макроэкономических условий, которые складываются, я имею в виду прежде всего снижение инфляции, эти возможности будут расширяться как для юридических лиц, включая малый бизнес, так и для физических лиц. Имею в виду, прежде всего, ипотечное кредитование и потребительское кредитование тоже", - заявил глава кабинета министров.

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