Меркель приветствовала начало отвода сил в Донбассе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в положительном ключе отреагировала на прогресс в вопросе разведения сил на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом германский политик рассказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора.

"Лидеры государств обсудили подготовку к встрече в нормандском формате. Президент Украины проинформировал о ситуации с безопасностью в Донбассе", - говорится на официальном сайте украинского лидера.

В заявлении указано, что Ангела Меркель "приветствовала прогресс, достигнутый в вопросе разведения сил и средств в Золотом". Стороны также обменялись мнениями о перспективах разведения сил вблизи Петровского в Донецкой области.

Кроме того, Ангела Меркель и Владимир Зеленский затронули тему транзита российского газа через территорию Украины. "Стороны также обсудили вопрос транзита российского газа по территории Украины, в частности, в связи с трехсторонними газовыми консультациями Украина - ЕС - РФ, которые состоялись 28 октября в Брюсселе. Собеседники согласились с необходимостью усиления взаимодействия в этом направлении", - подчеркнули в пресс-службе президента Украины.