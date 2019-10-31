МФО запретили выдавать займы под залог жилья

Частным микрофинансовым организациям (МФО) с 1 ноября запрещено заключать договоры потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения или доли в нем. Запрет должен исключить ситуации, когда люди лишаются жилья из-за незначительных по сравнению с его стоимостью микрокредитов.

Так, запрещается выдача микрозаймов под залог жилого помещения заемщика или иного физлица-залогодателя. Также МФО не смогут выдавать займы под залог доли в праве на общее имущество и под залог права требования дольщика по договору долевого участия в строительстве. В итоге у МФО все же остается возможность выдавать потребительские займы под залог помещений, но только не жилых.

Эти требования не распространяются на МФО, учредителями, акционерами или участниками которых являются Российская Федерация, ее регионы или муниципалитеты.

Значительных последствий для всего микрофинансового рынка запрет иметь не должен, говорит директор саморегулируемой организации "Микрофинансирование и Развитие" (СРО "МиР") Елена Стратьева. По ее словам, компаний, которые выдают займы под залог недвижимости, накануне 1 ноября оставались единицы. МФО, которые не покинули рынок, уже смогли перестроиться на работу с займами на меньшие суммы с другими видами залога, отмечает Стратьева.

Активной выдачей займов под залог жилья занимались в основном "черные" кредиторы

Значительная же часть выявленных в последние годы случаев отъема недвижимости с использованием подмены документов была связана с деятельностью кредиторов, никогда не входивших или не входящих на момент заключения сделки ни в один из реестров Банка России, уточняет Стратьева.

Многие клиенты МФО, бравшие займы под залог квартир, попали в сложные жизненные обстоятельства, некоторые к тому же имеют негативный опыт общения с банками и не готовы обращаться к ним, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Кроме того, важен фактор финансовой грамотности, умения планировать свои доходы и расходы - людям, не имеющим необходимых знаний и навыков, зачастую заем в МФО кажется более простым решением, добавляет аналитик.

Залог недвижимости требует государственной регистрации, поэтому "черные" кредиторы с ноября 2019 года действительно не смогут выдать заем и оформить залог квартиры, отмечает Волков. Но мошенники, используя сложное положение заемщика или привычку людей не вникать в суть подписываемых документов, могут придумать обходные и даже более опасные схемы (например, когда заем выдается одновременно с куплей-продажей, меной, дарением квартиры), предупреждает Волков.