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31.10.2019 19:15
Рубрика: Экономика

Минфин не будет менять условия признания граждан резидентами РФ

Текст: Юлия Кривошапко
Российские власти не будут кардинально менять условия для признания граждан налоговыми резидентами страны. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Министр финансов Антон Силуанов. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Министр финансов Антон Силуанов. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Министр финансов Антон Силуанов. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

По его словам, базово предлагается оставить 180 дней, но, как вариант, учитывать и более низкую планку - 90 дней, если сам гражданин изъявит такое желание.

"Такие практики есть в целом ряде стран, чтобы дать возможность получить статус резидента в более упрощенном варианте, исходя из количества дней пребывания в стране", - сказал Силуанов.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Сейчас, напомним, чтобы не платить налоги в России, нужно находиться в стране менее 183 дней в году. Минфин в "Основных направлениях налоговой политики", внесенных в Госдуму вместе с проектом бюджета, предложил ограничить время, которое "делает" человека налоговым нерезидентом, до 90 дней. Таким образом, уже 91 день нахождения в России давал бы гражданину статус налогового резидента с необходимостью уплаты налогов.

Для определения резидентства Минфин также предложил ввести еще один критерий, связанный с "центром жизненных интересов". Речь шла о том, что если гражданин надолго уезжает за границу, но у него здесь остаются активы, недвижимость или семья, то и платить налоги он должен в России.

На недавнем съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Антон Силуанов, комментируя обе идеи, говорил, что правительство пока не приняло по ним окончательное решение, и предложил крупному бизнесу высказать свои соображения.

Судя по тому, что кардинально условия признания граждан налоговыми резидентами меняться не будут, бизнес выступил против реформы.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин
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