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31.10.2019 18:03
Рубрика: Экономика

Все коды записаны

Минпромторг введет новые варианты маркировки товаров
Текст: Евгений Гайва
Потребительские товары не подорожают и не исчезнут с полок после введения маркировки, заверил журналистов статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Для облегчения перехода на маркировку появятся дополнительные варианты нанесения кодов на упаковки, сообщил он.

"Мы рассматриваем вариант нанесения кодов маркировки в полиграфических комплексах (в стране их более 60. - Прим. ред.), так как все производители заказывают упаковку", - сказал Евтухов. Это самый простой и дешевый способ. Он может быть востребован производителями молочной продукции. Эксперимент по маркировке этих товаров стартовал 15 июля.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин
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Если наносить коды маркировки при изготовлении упаковки, то затраты составят всего одну копейку на единицу продукции, пояснил Евтухов.

Маркировка предполагает печать на упаковке товара, например, на банке с йогуртом или пачке сигарет, специального кода. Генерируются коды автоматически для каждой упаковки. Когда товар приходит в магазин, покупатель может сканировать код и узнать, что у него в руках и кто производитель. С рынка уйдет нелегально произведенный товар и продукция с пониженным качеством, реальный состав которой производитель скрывает.

Маркировка в полиграфии будет уже третьим вариантом нанесения кода. Первый предполагает печать машиночитаемых знаков на упаковке прямо на поточной производственной линии. Это самый дорогостоящий вариант, так как нужно приобретать специальное оборудование. Но и в этом случае стоимость единицы продукции увеличится всего на 4 копейки, заметил Евтухов. Второй вариант - клеить коды вручную. Это подходит предприятиям с небольшим объемом выпуска, например, обувным фабрикам.

Коды маркировки будут наноситься в полиграфических комплексах, производящих упаковку, в стране их более 60

Еще один вариант обсуждается для импортеров духов и туалетной воды. Эксперимент по этому виду продукции запустили с 1 июля этого года. Бизнес просит разрешить ему наносить коды прямо на таможенных складах. "Об этом мы с ФТС уже договорились", - сообщил замминистра. Но на любых других складах разрешать маркировать продукцию не будут. Иначе не получится убрать с рынка нелегальный товар, сказал представитель минпромторга.

Фото: iStock
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Процесс маркировки начался с меховых изделий. С 1 марта этого года начали маркировать в обязательном порядке сигареты, с 1 июля - обувь. Идет эксперимент по маркировке фотоаппаратов, автошин, духов и некоторых товаров легкой промышленности, например, плащей, курток, постельного белья.

Внедрение маркировки не везде проходит гладко. "Есть острая дискуссия, нужна она или нет", - признал Евтухов. Но часто все новое отторгается просто из-за нежелания меняться, заметил он.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Цены на продукты
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