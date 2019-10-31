Минпромторг введет новые варианты маркировки товаров

Потребительские товары не подорожают и не исчезнут с полок после введения маркировки, заверил журналистов статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Для облегчения перехода на маркировку появятся дополнительные варианты нанесения кодов на упаковки, сообщил он.

"Мы рассматриваем вариант нанесения кодов маркировки в полиграфических комплексах (в стране их более 60. - Прим. ред.), так как все производители заказывают упаковку", - сказал Евтухов. Это самый простой и дешевый способ. Он может быть востребован производителями молочной продукции. Эксперимент по маркировке этих товаров стартовал 15 июля.

Если наносить коды маркировки при изготовлении упаковки, то затраты составят всего одну копейку на единицу продукции, пояснил Евтухов.

Маркировка предполагает печать на упаковке товара, например, на банке с йогуртом или пачке сигарет, специального кода. Генерируются коды автоматически для каждой упаковки. Когда товар приходит в магазин, покупатель может сканировать код и узнать, что у него в руках и кто производитель. С рынка уйдет нелегально произведенный товар и продукция с пониженным качеством, реальный состав которой производитель скрывает.

Маркировка в полиграфии будет уже третьим вариантом нанесения кода. Первый предполагает печать машиночитаемых знаков на упаковке прямо на поточной производственной линии. Это самый дорогостоящий вариант, так как нужно приобретать специальное оборудование. Но и в этом случае стоимость единицы продукции увеличится всего на 4 копейки, заметил Евтухов. Второй вариант - клеить коды вручную. Это подходит предприятиям с небольшим объемом выпуска, например, обувным фабрикам.

Коды маркировки будут наноситься в полиграфических комплексах, производящих упаковку, в стране их более 60

Еще один вариант обсуждается для импортеров духов и туалетной воды. Эксперимент по этому виду продукции запустили с 1 июля этого года. Бизнес просит разрешить ему наносить коды прямо на таможенных складах. "Об этом мы с ФТС уже договорились", - сообщил замминистра. Но на любых других складах разрешать маркировать продукцию не будут. Иначе не получится убрать с рынка нелегальный товар, сказал представитель минпромторга.

Процесс маркировки начался с меховых изделий. С 1 марта этого года начали маркировать в обязательном порядке сигареты, с 1 июля - обувь. Идет эксперимент по маркировке фотоаппаратов, автошин, духов и некоторых товаров легкой промышленности, например, плащей, курток, постельного белья.

Внедрение маркировки не везде проходит гладко. "Есть острая дискуссия, нужна она или нет", - признал Евтухов. Но часто все новое отторгается просто из-за нежелания меняться, заметил он.