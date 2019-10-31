Минтруд будет отслеживать судьбу выпускников вузов и колледжей

Со следующего года Минтруд России начнет отслеживать судьбу выпускников вузов, колледжей и техникумов - в какие сферы экономики они пошли работать, сколько зарабатывают. Наблюдать за их карьерной траекторией будут в течение нескольких лет после окончания учебы. Об этом рассказали "РГ" в Минтруде.

Но это все, конечно, не значит, что каждого "возьмут на карандаш". Наблюдения будут деперсонифицированы.

Формировать мониторинг будет Минтруд России совместно с Рособрнадзором, Пенсионным фондом России (ПФР) и Рострудом.

Как пояснили в Минтруде, для мониторинга будут использоваться существующие источники информации: федеральный реестр документов об образовании (оператор - Рособрнадзор), данные о трудовой деятельности граждан (ПФР) и имеющихся вакансиях (сайт "Работа в России", оператор - Роструд).

"Так, например, из Федерального реестра документов об образовании формируется выгрузка информации об образовании человека (полученная специальность, где учился и другие подробности). Она "обогащается" в информационной системе ПФР сведениями о трудоустройстве выпускника (где и кем работает, как долго, сколько зарабатывает и так далее). Далее информация деперсонифицируется и на базе общероссийской базы вакансий "Работа в России" позволяет сформировать ряд интегральных показателей", - рассказывают в Минтруде. А именно - по каким программам и специализациям выпускники наиболее быстро и успешно трудоустраиваются, в каких регионах, на какие предприятия (малый, средний бизнес, крупные компании, компании-гиганты), сколько зарабатывают. Каков уровень занятости населения в разрезе возрастной категории граждан; в региональном и муниципальном разрезах. Сколько люди зарабатывают в регионах в разрезе видов экономической деятельности. Также на основании этих данных будут составляться рейтинги вузов, колледжей и техникумов, специальностей.

Для чего нужен такой сервис? Как объяснили в Минтруде, он нужен для повышения уровня информированности работников и работодателей о ситуации на рынке труда; для понимания абитуриентами, на кого лучше учиться, для формирования более взвешенной госполитики на рынке труда и в сфере образования, для повышения эффективности трудоустройства выпускников.

Результатом мониторинга будут аналитические отчеты. Первый из них появится примерно через год.

Тем временем, министры России и Венгрии подписали договор о социальном обеспечении между двумя странами. Он предусматривает распределение финансовой ответственности сторон по предоставлению страхового обеспечения за пенсионные права, приобретенные на их территории. В предмет договора входят, в частности, страховые пенсии по старости, страховые пенсии по инвалидности, страховые пенсии по случаю потери кормильца, накопительная пенсия и иные выплаты за счет средств пенсионных накоплений, социальные пенсии (назначаются и выплачиваются при условии проживания граждан в России).

В случае переезда застрахованного из страны в другую выплата денежного обеспечения продолжается стороной, его назначившей.