Минтруд будет отслеживать судьбу выпускников вузов и колледжей

Новости

В Туапсе нашли обезглавленное тело мужчины 16:33
Новому сыну Хулио Иглесиаса предложили продать права на наследство 16:32
Путин возмутился попытками сэкономить на зарплатах санитарок 16:30
В Петербурге обнародовали комсомольскую характеристику Путина 16:30
В Ленобласти за проезд по М-10 с водителя взяли 16 тысяч рублей 16:26
Три хвоста и пять лап: Ученые обнаружили древнеегипетскую мумию кошки 16:25
Видео "издевательств" в Забайкалье оказалось снято в колонии 7 лет назад 16:22
Макгрегор оставил странное сообщение в соцсетях: Иди и возьми меня 16:12
В Сети появилось видео с самым маленьким котом в мире 16:12
На концертах "Кино" не будут "воскрешать" Цоя с помощью голограммы 16:10
В Латвии построили "внедорожник Сатаны" 16:08
В Нарьян-Маре мужчина ворвался в детский сад и убил ребенка 16:07
Новый сенатор от Хабаровска подал в отставку из-за судимости 16:05
В Башкирии фура опрокинулась с моста в реку 15:59
Директору курганского аэропорта вынесли приговор за вырубку деревьев 15:55
В Коми назвали предварительную причину смерти ребенка в детсаду 15:49
В России стартовало производство Kia Soul по полному циклу 15:48
"Буханка" завершила кругосветное путешествие 15:40
Индустриальный парк Беларуси и Татарстана создадут в Елабуге 15:28
Евросоюз одобрил расширение Агентства по охране внешних границ 15:25
Найдено недостающее звено "Мира Юрского периода" 15:25
В Госдуме назвали "антитрамповской" резолюцию против участия РФ в G7 15:15
В каких городах России подешевело вторичное жилье 15:14
Актеры сериала "Друзья" работают над совместным секретным проектом 15:10
Путин: Нужны дополнительные шаги, чтобы ездить в Калининград было легко 15:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Законы ноября защитят жилье от мошенников, а Рунет от кибератак
Законы ноября защитят жилье от мошенников, а Рунет от кибератак
31.10.2019 15:40
Рубрика: Общество

Минтруд будет отслеживать судьбу выпускников вузов и колледжей

Текст: Марина Гусенко
Со следующего года Минтруд России начнет отслеживать судьбу выпускников вузов, колледжей и техникумов - в какие сферы экономики они пошли работать, сколько зарабатывают. Наблюдать за их карьерной траекторией будут в течение нескольких лет после окончания учебы. Об этом рассказали "РГ" в Минтруде.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Но это все, конечно, не значит, что каждого "возьмут на карандаш". Наблюдения будут деперсонифицированы.

Разработан сервис для отслеживания трудоустройства выпускников вузов

Формировать мониторинг будет Минтруд России совместно с Рособрнадзором, Пенсионным фондом России (ПФР) и Рострудом.

Как пояснили в Минтруде, для мониторинга будут использоваться существующие источники информации: федеральный реестр документов об образовании (оператор - Рособрнадзор), данные о трудовой деятельности граждан (ПФР) и имеющихся вакансиях (сайт "Работа в России", оператор - Роструд).

"Так, например, из Федерального реестра документов об образовании формируется выгрузка информации об образовании человека (полученная специальность, где учился и другие подробности). Она "обогащается" в информационной системе ПФР сведениями о трудоустройстве выпускника (где и кем работает, как долго, сколько зарабатывает и так далее). Далее информация деперсонифицируется и на базе общероссийской базы вакансий "Работа в России" позволяет сформировать ряд интегральных показателей", - рассказывают в Минтруде. А именно - по каким программам и специализациям выпускники наиболее быстро и успешно трудоустраиваются, в каких регионах, на какие предприятия (малый, средний бизнес, крупные компании, компании-гиганты), сколько зарабатывают. Каков уровень занятости населения в разрезе возрастной категории граждан; в региональном и муниципальном разрезах. Сколько люди зарабатывают в регионах в разрезе видов экономической деятельности. Также на основании этих данных будут составляться рейтинги вузов, колледжей и техникумов, специальностей.

Для чего нужен такой сервис? Как объяснили в Минтруде, он нужен для повышения уровня информированности работников и работодателей о ситуации на рынке труда; для понимания абитуриентами, на кого лучше учиться, для формирования более взвешенной госполитики на рынке труда и в сфере образования, для повышения эффективности трудоустройства выпускников.

Фото: iStock
Какие специальности оказались востребованы среди выпускников-2019

Результатом мониторинга будут аналитические отчеты. Первый из них появится примерно через год.

Тем временем, министры России и Венгрии подписали договор о социальном обеспечении между двумя странами. Он предусматривает распределение финансовой ответственности сторон по предоставлению страхового обеспечения за пенсионные права, приобретенные на их территории. В предмет договора входят, в частности, страховые пенсии по старости, страховые пенсии по инвалидности, страховые пенсии по случаю потери кормильца, накопительная пенсия и иные выплаты за счет средств пенсионных накоплений, социальные пенсии (назначаются и выплачиваются при условии проживания граждан в России).

В случае переезда застрахованного из страны в другую выплата денежного обеспечения продолжается стороной, его назначившей.

Общество Образование Экономика Работа Занятость Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Правительство Минобрнауки Рособрнадзор Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Правительство Минтруд Роструд
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей
В Госдуме оценили стратегию США о нападении на Крым
Переход на 4-дневную рабочую неделю не поддержало ни одно предприятие
Минобороны назвало провокацией видео "издевательств" в Забайкалье
Уставшему от негатива Зеленскому посоветовали поменьше читать соцсети