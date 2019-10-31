Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах

Самая большая "потеря" врачей - в Бурятии, там их число сократилось на 59 процентов или на 2174 человека (стало 1499). Почти на столько же стало меньше врачей в Новосибирской области - 58 процентов или с 11 тысяч до 4613.

Также в пятерке "антилидеров" оказались Томская и Кемеровская области - уменьшение на 18 процентов и 17,3 процента соответственно, Якутия (минус 17,2 процента).

При этом есть регионы с противоположной динамикой - врачей стало больше в 31 регионе. Например, в Хакасии их количество увеличилось втрое, на 313 процентов - было 1862 специалиста, стало - 8476. В Омской области почти также - на 303 процента - с 7930 врачей до 32781.