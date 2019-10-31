Моралес назвал Путина братом

Президент Боливии Эво Моралес назвал российского лидера Владимира Путина братом, а Россию - братской страной.

"Я очень благодарен брату Владимиру Путину, президенту России за его поздравления и стремление продолжать совместные проекты в области инвестиций, технологического, научного и промышленного развития на благо нашего народа. Боливия и Россия - братские страны", - написал он в своем Twitter.

Глава Боливии опубликовал в микроблоге фотографию письма, в котором Владимир Путин поздравляет Эво Моралеса с победой на выборах руководителя государства.