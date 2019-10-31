Москва готова подписать соглашение с Минском о взаимном признании виз

Россия выполнила все внутригосударственные процедуры по проекту соглашения с Беларусью о взаимном признании виз и готова подписать документ в любой момент. Об этом заявил заместитель директора Второго департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Ветров.

"Ожидаем аналогичных шагов от белорусской стороны", - подчеркнул дипломат, которого цитирует ТАСС. По словам Ветрова, соглашение о взаимном признании виз является одним из первых шагов по формированию единой миграционной политики.

В Минске проходит урегулирование ряда вопросов на уровне вовлеченных в процесс министерств. Как пояснил первый заместитель начальника департамента по гражданству и миграции МВД РБ Виталий Наумчик, проект концепции в целом согласован белорусской и российской сторонами.