Москвалькова предложила уход за ребенком включать в трудовой стаж

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предлагает включать в трудовой стаж женщин работу по уходу за ребtнком. Она пояснила, что имеет в виду не только женщин в декретном отпуске, но и безработных женщин, ухаживающих за детьми.

- Справедливо, что даже если женщина не работала ни дня, но родила ребенка и занимается этим общественно полезным трудом, то, конечно, ей тоже должно для пенсии идти в трудовой стаж это время, - заявила омбудсмен в интервью телеканалу "Россия 1".

Она надеется на то, что ее предложение будет поддержано. Дело в том, что, напомнила Москалькова, раньше с идеей включать в трудовой стаж уход за ребенком выступали глава правительства Дмитрий Медведев и патриарх всея Руси Кирилл. Так же российские парламентарии разных уровней отмечали резонность предложения "узаконить профессию "домохозяйка".