На канале PlayStation вышел обзор еще не вышедшей игры "Мстители Marvel"

На официальном YouTube-канале "PlayStation Россия" опубликован видеоролик "Мстители Marvel | Обзор игры".

В видео рассказывается о сюжетной завязке - команда супергероев распадается после трагического инцидента, и над миром нависает угроза, исходящая от некоей зловещей организации.

Кроме того, продемонстрированы процесс организации базы и кастомизация персонажей.

Миссии в новом проекте будут поделены на два типа: "Задания героя" и "Горячие точки". Их прохождение задумано как в одиночном, так и в сетевом режимах.

Релиз игрокомикса назначен на 15 мая 2020 года, среди платформ указаны ПК, PlayStation 4, Xbox One и стриминговый сервис Stadia. За предзаказ обещан ранний доступ к бета-версии.