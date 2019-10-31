На ТВ пройдет премьера документально-игрового фильма "Рюриковичи"

Премьера документальной драмы "Рюриковичи" - на Первом канале 4 ноября в 16.40, 10 ноября в 16.25

Новый восьмисерийный документально-игровой фильм рассказывает об одной из старейших династий Европы. Князья и цари из дома Рюриковичей правили страной непрерывно на протяжении 740 лет. За это время созданное ими Русское государство выросло до размеров 5,4 миллиона квадратных километров и стало больше всей Европы.

История династии началась одновременно с историей государства. Однако начало это скрыто в густом тумане легенд. Мы никогда не узнаем, кем на самом деле был легендарный варяг Рюрик и был ли он реальным историческим лицом. Зато мы знаем, кем были его потомки. Среди них были поэты и воины, святые и разбойники, законодатели и братоубийцы. Одни восходили на престол по праву рождения, другие - по приглашению, третьи - по трупам родных братьев, но законной их власть над огромной страной делала сама принадлежность к правящему дому Рюриковичей.

Фильм первый рассказывает о том, кто такой Рюрик. Также его герои - Игорь Рюрикович и княгиня Ольга. У второго фильма - три главных героя. Святослав Игоревич, Владимир Святославич (Святой), которого на Руси называли Красное Солнышко и сочиняли о нем былины, которые на много столетий пережили его самого, и - Ярослав Владимирович (Мудрый). Придя к власти после братоубийственной войны, он за короткое время воссоздал едва не рассыпавшееся Русское государство, сокрушил печенегов и превратил Киевскую Русь в одно из самых мощных и стабильных государств Европы. Третий фильм посвящен Владимиру Всеволодовичу (Мономаху). Четвертый - Юрию Владимировичу (Долгорукому). В историю он вошел как основатель будущей столицы Русского государства, как князь, положивший начало династии владимиро-суздальских и московских правителей, устроитель Северо-Восточной Руси, ставшей ядром будущей Великороссии. Андрей Юрьевич (Боголюбский) - также центральный персонаж четвертого фильма.

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