Всемирная организация здравоохранения включила низкий уровень оказания первичной медико-санитарной помощи в одну из 10 главных угроз человечеству в 2019 году. Об этом обозреватель "РГ" беседует с президентом Союза педиатров России, президентом Европейской педиатрической ассоциации, академиком РАН Лейлой Намазовой-Барановой.

Лейла Сеймуровна! Первичная помощь - это своего рода рулетка: кому как повезет. Мне, скажем, обычно везло: и врачи встречались сплошь высокие профессионалы. Но, наверное, не везде и не всегда так?

Лейла Намазова-Баранова: Вот то-то и оно, что так должно быть везде. В стране медицинская помощь должна оказываться одинаково высокого уровня любому гражданину, независимо от его возраста, социального статуса и региона проживания. А трудности оказания первичной помощи есть везде: и в высокоразвитых странах, и там, где экономики только развиваются. Если все будет сделано правильно с самого начала, с первых минут болезни или любой ситуации, угрожающей здоровью, а иногда и жизни, с пациентом все будет в порядке. И будет он жить долго и счастливо. А если нет, то возможно разное развитие сюжета, вплоть до быстрого летального исхода.

Потому всем странам так хочется иметь полноценную систему первичной помощи. Хотя большинство из них довольствуются лишь ее фрагментами в виде отдельных офисов, где по определенным часам работают отдельные специалисты. Кстати, иногда вообще без высшего медицинского образования. Потому что те, кто много лет учится на врача, не очень-то хотят работать в этих очень сложных условиях: больных много, зарплата невысокая, градус нервов пациентов иногда зашкаливает…

Давайте немного вспомним свою систему, которую стало так популярно сегодня ругать…

Лейла Намазова-Баранова: Как педиатр, я, конечно же, буду говорить о детском здравоохранении. Организационная модель системы оказания медицинской помощи детям, созданная в СССР и существующая в РФ, уникальна и не имеет аналогов в мире. Трехзвеньевая (не путать с трехуровневой) система - амбулаторная помощь, стационарная помощь, восстановительное лечение - осуществляемая в учреждениях и на местах, и на региональном, и на федеральном уровнях.

Модель, полностью ориентированная на ребенка-пациента. Наберитесь терпения! У нее три компонента: холистический подход к больному (на уровне целостного организма) с мультидисциплинарным решением возникающих проблем и осуществлением межведомственного сопровождения проблемного ребенка (медико-психолого-педагогическая и медико-социальная помощь), профилактическая направленность и всеобщий охват.

Принципы педиатрической помощи, существующей в РФ последние сто лет, по сути заложены в Цели устойчивого развития ООН на следующие десятилетия. Для многих стран, увы, это недостижимая мечта. Кстати, многие трудности в нынешнем варианте медико-санитарной помощи ВОЗ связывает в том числе и с тем, что в прошлом имело место слишком большое увлечение борьбой с отдельными болезнями в отсутствие холистического видения проблемы. От этого нередко страдало зарубежное детское здравоохранение.

Здесь ключевое слово: время. О каком точном и быстром установлении диагноза может идти речь, если на прием отводится 15 минут?! Абсурд!

Без преувеличения, российская система педиатрической помощи (дополненная специальной подготовкой детских специалистов, начинающейся на додипломном этапе образования) уникальна для мирового здравоохранения. И снова повторюсь: не имеет аналогов в мире. Потому она должна укрепляться и развиваться. А попытки ее разрушения, в том числе за счет частичных изменений, ломающих принципы ее организации и функционирования, должны быть прекращены.

Пожалуйста, расшифруйте, что вы имеете в виду?

Лейла Намазова-Баранова: В системе педиатрической помощи детскому населению РФ первое звено - амбулаторная помощь. Она представлена многочисленными детскими поликлиниками, консультативно-диагностическими центрами, дневными стационарами при поликлиниках и так далее. Именно сюда приходят родители, чтобы показать в определенные сроки здорового ребенка (провести диспансеризацию) и получить советы по тому, как наилучшим образом формировать и развивать его здоровье. Сюда же приходят и с болезнями. И очень важно понимать: чем правильнее будет организован процесс оказания медицинской помощи на этом этапе, тем меньше ресурсов придется тратить, чтобы компенсировать "огрехи" амбулаторной помощи на этапе более дорогостоящего стационарного лечения.

Поэтому важно, чтобы у педиатров было все необходимое для оказания высококвалифицированной амбулаторной помощи: нужные им экспресс-тесты для острых ситуаций, диагностические возможности для более сложных случаев, знания и навыки. Чтобы была возможность ими пользоваться. И главное - время! Чтобы выслушать родителя, внимательно осмотреть ребенка. Здесь ключевое слово: время. О каком точном и быстром установлении диагноза может идти речь, если на прием отводится 15 минут?! Абсурд!

Так вот откуда последние проекты по "бережливым ­поликлиникам"? Это же по сути все тот же хорошо забытый советский принцип правильной, то есть научно-обоснованной организации ­труда…

Лейла Намазова-Баранова: Верно. Но не только в этом дело. Красивые и новые здания детских поликлиник - это прекрасно. Дети должны находиться в наилучших условиях. Здорово, что в последнем проекте по здравоохранению "дошли руки" и до них. Однако следует серьезно пересмотреть принципы организации самой работы врача. Информатизация, безусловно, позволяет избежать неоправданной траты времени на заполнение повторяющихся документов. Но ведь главное, чтобы этого времени было достаточно для осмотра пациента.

И еще. Наши поликлиники были созданы и функционировали не одно десятилетие еще и потому, что была у них возможность проконсультировать пациента у любого узкого специалиста. Именно здесь же, на уровне амбулаторного звена. А еще они в большинстве своем были универсальными центрами распространения знаний о здоровье, о здоровом образе жизни, о профилактике многих проблем, возникающих в детстве. Поэтому желательно, чтобы было возвращено прежнее "устройство педиатрического здравоохранения" с сохранением акцента на профилактику.

Благое пожелание. Но откуда же взять на это время? Есть некие резервы?

Лейла Намазова-Баранова: Конечно, есть. Если педиатры перестанут "ходить по домам". Это же совершенно бессмысленно! Кроме фонендоскопа и шпателя, у врача с собой ничего нет. Поэтому гораздо больше пользы будет, если родители сами придут с ребенком туда, где есть все необходимое для обследования. Например, в поликлиническое отделение неотложной педиатрии. Тогда все и можно будет решить по уму.

Если, например, состояние пациента тяжелое, его отправят лечиться в стационар. А если опасности нет, распишут терапию. И ребенок вернется с родственниками домой. Кстати, некоторые регионы, которые уже провели подобного рода изменения, продолжая посещения на дому только самых маленьких или самых тяжелых пациентов, смогли серьезно переформатировать работу и существенно больше времени занять профилактикой. Так несколько лет назад этим занялись в Ростовской области. Они стали своего рода первопроходцами нового подхода.

Таких регионов становится больше. Усовершенствование педиатрического здравоохранения идет в Челябинской и Тюменской областях. Бываю в регионах, и потому есть уверенность: и остальные войдут в этот процесс.

А что из современных методов профилактики, в том числе и в отношении детей, работает лучше всего? Телеэкраны, интернет постоянно призывают нас укрепить иммунитет различными лекарствами. Так ли они полезны для всех?

Лейла Намазова-Баранова: Эта реклама очень навязчива. На самом деле, с позиций доказательной медицины, лучше всего укрепляет иммунитет вакцинация. Причем, действует она специфически, то есть против конкретного возбудителя или группы возбудителей.

Страшно видеть, как мучаются дети, родители которых отказались сделать им прививки. А они взяли и заболели

О вакцинации мы столько говорим. Но и сейчас в канун прихода сезонного гриппа далеко не все торопятся сделать профилактическую прививку. В Москве даже у станций метро можно ее сделать. Бесплатно, той вакциной, которая именно против гриппа этого сезона. Желающих явно мало. Большинство идут мимо. Уповая на что?

Лейла Намазова-Баранова: На любимое "авось". К сожалению, тема антипрививочников очень актуальна. Недаром среди все тех же 10 угроз ВОЗ человечеству на 2019 год шесть касаются инфекций растущей резистентности (устойчивости) возбудителей к антибиотикам и антивакцинального лобби. И это ужасно! Страшно видеть, как мучаются дети, родители которых отказались сделать им прививки, а они взяли и заболели. Или инвалидизировались, а иногда даже и умерли.

Разве можно сегодня представить ситуацию, чтобы взрослые посадили в машину ребенка без соответствующего кресла? Или посадили и не зафиксировали ремнями? Нет, конечно! А всего 15-20 лет назад об этом никто и не задумывался. Но после того, как был доказан факт снижения показателей смертности детей, которые были пристегнуты в машине, по сравнению с остальными, не пристегнутыми, стало очевидно - использовать автомобильные ремни нужно всем. Потому что это спасает жизнь. Так и с прививками: нужно их делать, потому что это спасает жизнь!

Лейла Сеймуровна! Прививок становится все больше. А у нас хватит ресурсов и экономических, и людских, чтобы всех прививать?

Лейла Намазова-Баранова: Легко! Наши коллеги-педиатры всегда готовы помочь и ребенку, и всей семье. У нас очень ответственное сообщество, потому что мы понимаем, что каждый день имеем дело с будущим страны, с ее трудовым, репродуктивным, интеллектуальным, военным, в конце концов, потенциалом. Потому уверены: Россия - страна, где много десятилетий существует ребенок-ориентированная система детского здравоохранения. Поверьте, она - пример для подражания. Поэтому усилия настоящего времени следует направить на полное восстановление и адекватное финансирование, в том числе оплату труда тех педиатрических специалистов, кто оказывает первичную медико-санитарную помощь детям.

Кроме того, следует увеличить финансирование профилактических программ для детской популяции, имеющих максимальный медицинский и экономический эффект. А вакцинация должна стать основой здорового образа жизни и главной компонентой программирования здоровья.

Между тем

По информации Всемирной организации здравоохранения, в странах Северного полушария активность гриппа остается на межэпидемическом уровне.

На территории Российской Федерации вирусы гриппа диагностируются в единичных случаях. А в субъектах РФ продолжается комплекс мер по профилактике гриппа и ОРВИ.

12 миллионов детей в России уже привиты за счет федерального бюджета. Вместе с привитыми взрослыми это составляет 30 процентов всего населения страны

Напоминаем: основная и самая эффективная мера - это иммунизация против гриппа. По данным оперативного мониторинга Роспотребнадзора за ходом вакцинации, за счет средств федерального бюджета уже привиты 12 миллионов детей и 26,5 миллиона взрослых. За счет других источников - более 4,8 миллиона человек. Из них за счет работодателей - более 3,7 миллиона человек.

Суммарно привито 43,4 миллионов человек. Это 30 процентов от численности населения. Немало! Но и явно недостаточно.

Потому еще раз напоминаем: вакцинация - лучшее средство спасения от гриппа. И пока есть время, а главное есть все возможности уберечь себя и своих близких от опасного недуга - сделайте прививку.