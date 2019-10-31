К 2024 году количество станций, где можно будет заправить автомобиль природным газом, достигнет полутора тысяч. Сегодня в стране 426 газозаправочных объекта, и еще 49 вроде как должны построить до конца года. За последние пять лет прирост АГНКС составил 30 процентов.

Но заправки - это еще далеко не вся инфраструктура для транспорта на голубом топливе. Сервисы в основном ориентированы на работу с традиционной автотехникой, а для работы с машинами на метане нужно выполнить целый ряд условий.

Все уже давно обсудили преимущества ГМТ для бизнеса и находятся на низком старте в ожидании прироста количества АГНКС, появления заправок сжиженным природным газом - КриоАЗС. Особенно интересна техника на метане компаниям, эксплуатирующим магистральные тягачи, потому что экономия на топливе здесь очень ощутима. "Один из наших клиентов владеет одиннадцатью седельными тягачами Scania G340 4х2 на газе. Общий среднегодовой пробег этих тягачей - 260 тысяч километров, расход топлива - 45 кубов на сотню. Только за счет более дешевого, чем дизельное, газового топлива компания экономит 25 миллионов рублей в год", - рассказывает Иван Папазов, руководитель направления продаж техники на газомоторном топливе "Скания-Русь".

Годовые пробеги у магистральных тягачей в 3-4 раза больше, чем у других типов автомобилей. Общий парк грузовых автомобилей в России - 1,8 миллиона штук, из которых 560 тысяч, или треть, - седельные тягачи.

Крупные производители техники выпускают современные грузовики на метане. Например, готов к серийному производству полностью газовый магистральный тягач КАМАЗ-5490 NEO на сжиженном природном газе.

Есть предприятия, которые хотели бы, но пока не решаются покупать ГМТ-технику. Из-за недостаточно развитой заправочной инфраструктуры лесозаготовители, компании по добыче полезных ископаемых, которые работают на удаленных территориях, не имеют возможности добраться до заправок.

Главное условие для ускорения темпов роста метановых заправок, по мнению экспертов, это комплексные меры господдержки на федеральном и региональном уровнях.

"Динамика роста АГНКС будет только увеличиваться, уже частные компании подключились к этому процессу. Мы совместно с потребителями находимся в тесном сотрудничестве с компанией "Газпром газомоторное топливо", работаем над размещением дополнительных АГНКС на магистралях. Ликвидация пробелов на трассах позволит обеспечить эффективную работу на газомоторном топливе газодизельным тягачам, а в будущем - чисто газовым автомобилям", - говорит Евгений Пронин, директор по газомоторной технике "КАМАЗ".

Без региональной поддержки срок строительства газовых заправок сильно затягивается

Как сообщили нам в компании "Газпром газомоторное топливо", на федеральном уровне в 2019 году впервые планируется субсидировать строительство метановых заправок через межбюджетные трансферты. На каждый введенный в эксплуатацию в 2019 году объект заправки компримированным природным газом будет выделено до 40 миллионов рублей.

Еще очень важно, чтобы регионы предоставляли земельные участки под АГНКС, удобные потребителям и отвечающие всем нужным параметрам. "Без активной региональной поддержки срок строительства таких объектов затягивается. При современном уровне перевода транспортных средств на газ, без совместных с регионом усилий и синхронизации действий по обеспечению загрузки станций, строительство объектов в небольших населенных пунктах экономически нецелесообразно. Но именно там вопросы экономии на топливе и улучшения экологической обстановки стоят наиболее остро", - сообщили в компании "Газпром газомоторное топливо".

Также эксперты считают, что подстегнуть спрос газомоторные тягачи могло бы освобождение таких машин от оплаты, которая взимается через систему "Платон" с авто полной массой более 12 тонн.

Помимо заправок, транспорту на метане нужна и другая инфраструктура. И здесь тоже не все так просто. Большая часть транспорта именно переоборудуется для того, чтобы работать на природном газе. Эти работы должны производиться в соответствии с требованиями техрегламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств". 6 апреля этого года правительство РФ утвердило Правила внесения изменений в конструкцию, находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств, и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Как сообщили "РГ" в компании "Газпром газомоторное топливо", нововведения парализовали рынок переоборудования. Все из-за требований к испытательным лабораториям, которые должны быть наделены еще и функциями органов инспекции. А испытательных лабораторий, которые бы отвечали таким требованиям, нет. Сейчас стоит задача создать условия для развития сети испытательных лабораторий в регионах.

Если говорить о заводских автомобилях на природном газе, то у всех автопроизводителей есть дилерская сеть и пункты гарантийного обслуживания. По мнению экспертов, такого количества сервисов вполне достаточно. "Перевозчик может обратиться не только к тому дилеру, у которого он покупал технику, а абсолютно на любую станцию бренда, как в России, так и за рубежом", - говорит Иван Папазов. По словам Евгения Пронина, у "КАМАЗа" дилерская сеть также готова к обслуживанию газомоторной техники на всей территории России.

Автотехника на метане многократно подтверждала свою надежность на международных автопробегах и спортивных соревнованиях. Например, автопробег "Голубой коридор" впервые был организован в 2008 году Группой "Газпром".

В нынешнем году автопробег "Голубой коридор - газ в моторы 2019" стартовал в Краснодарском крае, в режиме телемоста приняв эстафету у экипажей европейского этапа, которые проехали 5320 километров от Стамбула (Турция) до Любмина (Германия). Протяженность российского участка - 2760 километров с финишем в Санкт-Петербурге. Маршрут преодолевали более 20 легковых, грузовых и пассажирских ГМТ-авто. Заправку природным газом обеспечивали 13 АГНКС "Газпрома".