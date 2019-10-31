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31.10.2019 16:42
Рубрика: Общество

Немецкие педиатры призывают не покупать детям смартфоны

Текст: Наталья Панасенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ассоциация педиатров Германии убеждает родителей не покупать смартфоны детям, если им нет еще 11 лет, пишет Die Welt.

Президент ассоциации педиатров Германии Томас Фишбах всерьез озабочен тем, что уже в самом юном возрасте дети пользуются смартфонами и планшетами. Как свидетельствует одно из исследований, каждый второй ребенок в возрасте 6-7 лет (54%) время от времени использует смартфон. Причем с 10 лет у троих из четырех детей (75%) свои собственные мобильные телефоны, которые используются в основном не для звонков: с 12 лет - уже почти все подростки в Сети.

Фото: Pixabay
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По мнению Фишбаха, родители чересчур опрометчиво поступают, позволяя детям в раннем возрасте пользоваться мобильными устройствами. Он предупреждает: "Это страшная тенденция с катастрофическими последствиями для развития ребенка".

Ссылаясь на данные исследований, президент ассоциации немецких педиатров призывает не покупать детям сотовые телефоны до одиннадцати лет. "Чем дольше дети не пользуются смартфонами, тем лучше для них", - предостерегает он и при этом сетует на легкомысленность родителей, которые предпочитают оставлять своих детей перед мобильными устройствами и "больше не учат их играть или осмысленно занимать себя".

Фишбах также видит связь между временем, проведенным в Сети, и потенциальными проблемами развития ребенка: "Чем интенсивнее он пользуется средствами массовой информации, тем слабее его успехи в школе".

Но как быть, если ребенок протестует против родительских ограничений и заявляет: "Другим детям родители покупают смартфон и разрешают им пользоваться!"

"Тогда вы должны сказать, - советует Фишбах, - то, что другим разрешено, для нас не имеет значения". Родители, по его глубокому убеждению, должны серьезно осмыслить эту проблему и осознать всю степень ее опасности. Особенно опасно, если дети замыкаются, перестают встречаться с друзьями, не занимаются спортом, а все свободное время проводят перед экраном смартфона или планшета. Но если бескомпромиссный отказ от смартфона невозможен, тогда есть смысл договориться с ребенком об ограниченном времени использования телефона. Не больше двух часов в день - этого вполне достаточно для детей, считает президент ассоциации педиатров Германии.

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