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31.10.2019 10:22
Рубрика: Спорт

Никита Задоров сокрушил игрока "Флориды" и заработал матч-штраф за драку

Текст: Максим Домчев
В регулярном чемпионате НХЛ одним из самых интересных матчей дня стало противостояние "Колорадо" и "Флориды". Матч завершился победой "пантер" в овертайме - 4:3. Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 27 бросков по своим воротам, а его партнер - нападающий Евгений Дадонов - сделал голевую передачу.

Продолжает безголевую серию форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин. После этого матча он не забивает уже в 81-м матче подряд.

Фото: РИА Новости
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Но главными действующими лицами стали не они. Защитник "Колорадо" Никита Задоров в третьем периоде жестко встретил опустившего голову нападающего "Флориды" Джейса Гаврилюка, который рухнул на лед и долго не мог прийти в себя, влетев в борт. Учитывая физические данные российского защитника, отличающегося на льду предельно жесткой игрой, такой результат неудивителен.

Партнеры Хаврилюка затаили обиду на россиянина, и вскоре форвард Драйден Хант в одном из эпизодов ударил Задорова клюшкой по ноге. Ответный удар Задорова по ноге оказался более ощутимым, и на льду вспыхнула потасовка.

В итоге россиянина удалили до конца матча, но по дороге со льда он вступил в полемику со скамейкой запасных "Флориды" и явно был готов дать еще один бой.

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