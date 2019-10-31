Никита Задоров сокрушил игрока "Флориды" и заработал матч-штраф за драку

Продолжает безголевую серию форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин. После этого матча он не забивает уже в 81-м матче подряд.
Но главными действующими лицами стали не они. Защитник "Колорадо" Никита Задоров в третьем периоде жестко встретил опустившего голову нападающего "Флориды" Джейса Гаврилюка, который рухнул на лед и долго не мог прийти в себя, влетев в борт. Учитывая физические данные российского защитника, отличающегося на льду предельно жесткой игрой, такой результат неудивителен.
Партнеры Хаврилюка затаили обиду на россиянина, и вскоре форвард Драйден Хант в одном из эпизодов ударил Задорова клюшкой по ноге. Ответный удар Задорова по ноге оказался более ощутимым, и на льду вспыхнула потасовка.
В итоге россиянина удалили до конца матча, но по дороге со льда он вступил в полемику со скамейкой запасных "Флориды" и явно был готов дать еще один бой.
After his big hit, Zadorov fights Dryden Hunt and challenges the whole Panthers bench pic.twitter.com/CNeOuZfeF2— Brady Trettenero (@BradyTrett) 31 октября 2019 г.