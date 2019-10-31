Осуждены преступники, торговавшие "левыми" онкопрепаратами

Вынесены обвинительные приговоры всем участникам масштабного мошеннического бизнеса лекарствами для онкобольных.

Смертельный во всех смыслах слова бизнес организовали чиновники, врачи и обычные аферисты. Одни обманным путем выписывали подельникам большие объемы чрезвычайно дорогостоящих лекарств, которые выделялись бесплатно по госпрограммам борьбы с раком. Другие на эти похищенные лекарства наклеивали поддельные этикетки с измененными серийными номерами и сроками хранения и продавали их в семи регионах.

Распутывание всей преступной схемы заняло около двух лет. С 2017 года рука об руку работали прокуратура, СКР, полиция и ФСБ на Урале и в Санкт-Петербурге. Особая заслуга в том, что не погибло большое количество людей, принадлежит уральскому прокурору Сергею Охлопкову, который все два года держал на особом контроле ход этого дела, и главврачу свердловского онкоцентра. В 2017 году врач первым забил тревогу, сообщив в прокуратуру, что в центр стали поступать подозрительно дешевые препараты для лечения рака груди. Прокуроры немедленно провели проверки и выяснили, что 20-миллионный тендер на поставку онкопрепаратов выиграла никому незнакомая фирма "Аргентум" под руководством некоего Евгения Захарова. Причем этот поставщик был неизвестен и самому заводу-производителю.

Далее прокурорская проверка показала, что фирма располагается в частной квартире и там же находились все препараты, хотя по условиям производителя эти лекарства должны были храниться только на специальном складе в полной темноте и при определенной температуре. В дальнейшем полиция и ФСБ установили, что на всех препаратах были переклеены этикетки, на которых значились другие серийные номера и сроки годности. Гематологи дали заключения, что найденные в квартире просроченные препараты могли бы убить 200 женщин, поскольку просроченные препараты провоцируют раковые клетки к еще большей агрессивности. И это не говоря о том, что стоимость каждой ампулы 35-40 тысяч рублей. А на курс терапии требовалось десять ампул. То есть за сотни тысяч рублей пациентки могли купить себе гарантированную смерть. Кроме того, на "складе" нашли 1249 поддельных упаковок другого лекарства от рака крови. Общий ущерб, фигурирующий в приговоре суда, составил более 96 миллионов рублей.

Примерно в это же время питерские правоохранительные органы выявили в городе хорошо отлаженную схему воровства онкопрепаратов. Высокопоставленный чиновник, имеющий доступ к распределению лекарств, давал указания выписывать большие объемы бесплатных препаратов некоему гражданину Александрову. Но питерские оперативники довольно долго не могли понять, для чего нужно воровать онкопрепараты, которые и так в городе выделяются больным бесплатно. А уральцы не могли понять, откуда в таких объемах у них в регионе появляются дорогостоящие лекарства. Но, когда расследование набрало обороты, криминальный пазл сложился, и все преступники в октябре этого года наконец получили реальные сроки заключения.