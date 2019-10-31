Овечкин и партнеры бурно отметили победу "Вашингтона" в MLB

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" бурно отметили победу "Вашингтон Нэшионалс" в чемпионате MLB. 30 октября бейсболисты "Вашингтона" играли седьмой матч финальной серии MLB против "Хьюстон Астрос". Встреча завершилась победой вашингтонцев со счетом 4:3, и впервые в истории эта команда стала победителем Главной лиги бейсбола.

Хоккеисты "Вашингтона" болели за своих коллег и, как только была одержана победа, устроили настоящий праздник. Спортсмены праздновали так, будто это они снова завоевали Кубок Стэнли, сообщает Washington Times. Хоккеисты подняли над головой копию трофея, который был вручен бейсболистам, исполнив песню We are the champions. После чего устроили душ из шампанского и веселые танцы.

Празднование продолжалось долго, игроки получили массу позитивных эмоций и смогли немного расслабиться по ходу непростого сезона. Уже в ночь с пятницы на субботу "Вашингтон" в регулярном чемпионате НХЛ сыграет с "Баффало".