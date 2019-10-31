Палата представителей конгресса США поддержала процедуру импичмента Трампа

В палате представителей конгресса США приняли резолюцию в поддержку процедуры импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа.

Итоги голосования озвучила спикер нижней палаты Ненси Пелоси, которая с удовлетворением отметила, что резолюция принята, передает издание The New York Times.

За указанное решение проголосовали 232 парламентария. Против высказались 196 законодателей. Примечательно, что среди противников инициативы оказалось двое демократов, которые присоединились к республиканцам.

"Величайшая охота на ведьм в американской истории", - отреагировал на новость хозяин Белого дома Дональд Трамп в своем Twitter.