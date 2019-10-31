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31.10.2019 17:26
Рубрика: Экономика

Закон отделил паломников от туристов

Текст: Евгений Гайва
Паломники больше не будут считаться туристами, а право на организацию паломнических туров закреплено теперь только за религиозными организациями. Новые нормы вступают в силу с 1 ноября.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

"Теперь в законе есть определение таких туров, что поможет упорядочить отношения в этой сфере", - поясняет "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Фото: Александр Борисов
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Отныне паломник - это физлицо, совершающее путешествие для посещения мест религиозного почитания, а также для участия в религиозных обрядах. Возить людей в туры будут сами религиозные организации или создаваемые ими структуры. Раньше отправить людей в паломнический тур могла любая фирма, порой имеющая весьма отдаленное отношение к религии. Возникали конфликты. Но наведение порядка не означает, что обычным туристам отныне доступ к религиозным святыням закрыт. Туроператоры могут возить туристов к местам религиозного почитания, но при этом должны обеспечить соблюдение порядка совершения религиозных обрядов и церемоний. Посещать религиозные объекты тургруппы будут по соглашению между туроператором и религиозной организацией. Сопровождать туристов на территории, скажем, монастыря гиды туроператора также смогут только с согласия религиозной организации. "Были опасения, что такие нормы ограничат доступ к религиозным святыням. Но в итоге удалось выйти на компромиссный вариант", - говорит Барзыкин.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Евгений Гайва
Экономика Туризм Вступают в силу в ноябре 2019 года Законопроекты и комментарии
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