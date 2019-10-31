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31.10.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Перед Новым годом рубль попадет в трудную ситуацию

Текст: Георгий Панин
Дмитрий Бабин, эксперт фондового рынка "БКС Брокер", специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Рубль завершает октябрь около трехмесячных максимумов по отношению к доллару, показав неплохой рост в этом месяце. Позитивной динамике российской валюты способствовали несколько сильных внешних и внутренних факторов.

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Новый переговорный процесс между США и Китаем по внешнеторговым проблемам, стартовавший в начале месяца, проходил в конструктивном ключе. Стороны готовы к заключению первой фазы всеобъемлющей торговой сделки, которое должно состояться в середине ноября.

Снижение угрозы разрастания протекционистского противостояния оказало благотворное влияние на все рынки, увеличив спрос на рисковые активы. На этом фоне рубль вместе с большинством развивающихся валют перешел к укреплению.

Росту российской валюты способствовало и ралли на отечественном долговом рынке, все еще предоставляющем инвесторам относительно высокие доходности. На фоне низких или даже отрицательных ставок, установившихся на многих мировых рынках, доходности российских облигаций привлекают зарубежных инвесторов, конвертирующих иностранную валюту в рубли, что поддерживает позитивную динамику нашей валюты.

Высокий спрос на ОФЗ обеспечен и благоприятными тенденциями, развивающимися в российской финансово-экономической системе. Устойчивое снижение инфляции подталкивает ЦБ РФ к более агрессивному смягчению монетарной политики.

Фото: iStock
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Однако более мягкие монетарные условия ограничивают потенциал укрепления рубля, так как удешевление ликвидности увеличивает спрос на все активы, в том числе и иностранную валюту. Тем не менее, высокая разница в ставках между российским и внешним долговым рынком будет и дальше способствовать притоку средств иностранных инвесторов в рублевые активы, оказывая поддержку нашей валюте.

Поэтому в ближайшие несколько месяцев мы можем увидеть дальнейшее умеренное крепление рубля. Пара USD/RUB способна опуститься ниже уровня 63 рубля и даже проверить на прочность поддержку 62,5 рубля. Эта отметка на данный момент является годовым минимумом.

Пара EUR/RUB в последние недели выглядела сильнее благодаря росту евро на внешнем рынке, вызванному уменьшением угрозы выхода Великобритании из ЕС без двухстороннего соглашения.

Однако непрекращающееся ослабление показателей европейской экономики не позволит евро уйти далеко вверх от текущих уровней. Скорее всего, в ближайшие несколько месяцев евро по отношению вернется к уровню 70 рублей.

Однако реализация благоприятного для рубля сценария почти полностью зависит от того, продолжат ли стороны американо-китайских торговых переговоров двигаться к заключению всеобъемлющего соглашения. Если появятся признаки, что этот процесс вновь заходит в тупик, и тем более, в случае обострения протекционистского конфликта, рубль может упасть к уровням, на которых он находился в начале года (66-68 рублей за доллар и 74-75 за евро).

Фото: iStock
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Кроме того, в декабре российским компаниям предстоят максимальные за последние 6 месяцев выплаты по внешнему долгу, что увеличит спрос на иностранную валюту. Поэтому рубль даже при позитивном развитии событий к концу декабря может вернуться к текущим уровням после обновления многомесячных вершин.

Этому будет способствовать и традиционно высокий в это время спрос на иностранную валюту со стороны населения. Так как многие предпочитают уходить на новогодние каникулы "в долларах", опасаясь реализации в этот период каких-либо внутренних или внешних рисков, а также планируя провести новогодние праздники за границей.

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