Песков отметил интерес граждан к биографии Путина

Закономерным назвали в Кремле высокий интерес граждан России к прошлому президента РФ Владимира Путина - в частности, связанным с его личностью архивами.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал появление в экспозиции Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга на Путина по линии КГБ СССР.

"Да, считаем закономерным такой интерес", - сказал ТАСС Песков.

Выставка "Выдающиеся деятели отечественной истории XX-XXI веков" посвящена людям, которые добились больших успехов в сфере политики, военного дела, науки, искусства и культуры. В частности, там представлена анкета на комсомольца Владимира Путина, где говорится, что он - член комсомольского бюро с 1975 года, отвечал за организационную и спортивную работу. "С данными комсомольскими поручениями справился успешно, проявив при этом добросовестность и инициативу", - говорится в бумаге.

Еще сообщается, что "товарищ Путин В. В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень" и "постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство". Упоминается, что он - мастер спорта СССР и чемпион Ленинграда (1976 год) по борьбе дзюдо, а также мастер спорта СССР по самбо. "Морально устойчив. Пользуется заслуженным авторитетом у товарищей по работе", - заключают в характеристике.