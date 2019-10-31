Песков отметил интерес граждан к биографии Путина

Новости

Новый Hyundai Сreta получил огромный тачскрин и подешевел 12:01
В Госдуме оценили нападение на Крым как часть стратегии США 12:00
Терн, папоротник, ежемалина: Что заготавливают на зиму жители городов РФ 11:53
Дело обвиненного в домогательствах Кевина Спейси закрыто 11:52
В Коми ребенок умер во время тихого часа в детском саду 11:44
Владимир Кличко хочет возобновить карьеру 11:39
В "Моей карьере" пройдет фестиваль развивающих игр 11:36
Умер актер Джон Уизерспун 11:35
Мегаконцерн Fiat-Chrysler и Peugeot-Citroen официально подтвержден 11:30
Столичный архив рассказал о необычных документах 11:25
ВШЭ в шестой раз представила рейтинг инновационного развития регионов 11:25
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост 11:24
В Перми задержали мужчину, взорвавшего чужую машину из-за ссоры 11:23
В ДТП под Смоленском погибли граждане Беларуси 11:22
Эксперт: В строительство "Северного потока-2" уже вложено 6 млрд евро 11:21
Москва готова подписать соглашение с Минском о взаимном признании виз 11:18
В Башкирии на трассе перевернулся пассажирский автобус 11:17
СМИ сообщили о новом ракетном пуске КНДР 11:10
В Роскачестве объяснили, можно ли есть мороженое во время простуды 11:09
Осужден мародер, грабивший дома после взрывов в Каменке 11:07
Сын Роналду забил 58 голов за "Ювентус" в 28 матчах 11:06
Фото: гей Рики Мартин стал отцом в четвертый раз 11:06
Кабриолету Aurus разрешили выезжать на дороги общего пользования 11:00
Москвалькова предложила уход за ребенком включать в трудовой стаж 10:57
Овечкин и партнеры бурно отметили победу "Вашингтона" в MLB 10:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как доставка еды изменила облик наших городов
Как доставка еды изменила облик наших городов
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
31.10.2019 10:49
Рубрика: Власть

Песков отметил интерес граждан к биографии Путина

Текст: Кира Латухина
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Закономерным назвали в Кремле высокий интерес граждан России к прошлому президента РФ Владимира Путина - в частности, связанным с его личностью архивами.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал появление в экспозиции Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга на Путина по линии КГБ СССР.

Фото: Sergei Chirikov/Pool Photo via AP
Пушков заявил о "факторе Путина" в дипломатии

"Да, считаем закономерным такой интерес", - сказал ТАСС Песков.

Выставка "Выдающиеся деятели отечественной истории XX-XXI веков" посвящена людям, которые добились больших успехов в сфере политики, военного дела, науки, искусства и культуры. В частности, там представлена анкета на комсомольца Владимира Путина, где говорится, что он - член комсомольского бюро с 1975 года, отвечал за организационную и спортивную работу. "С данными комсомольскими поручениями справился успешно, проявив при этом добросовестность и инициативу", - говорится в бумаге.

Еще сообщается, что "товарищ Путин В. В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень" и "постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство". Упоминается, что он - мастер спорта СССР и чемпион Ленинграда (1976 год) по борьбе дзюдо, а также мастер спорта СССР по самбо. "Морально устойчив. Пользуется заслуженным авторитетом у товарищей по работе", - заключают в характеристике.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Президент Администрация Президента
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин потребовал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной
Зеленскому посоветовали не заниматься виртуальной "реинтеграцией" Крыма
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
Эксперты рассказали, где работают самые счастливые люди
СМИ сообщили о новом ракетном пуске КНДР