Теперь полицейские из Китая патрулируют улицы вместе с сербскими коллегами. О необычной инициативе двух стран сообщает Spiegel Online.

Пока "десант из Поднебесной" на Балканы состоит всего из шести стражей порядка, которые несут вахту в столице Сербии, а также в городах Нови-Сад и Смедерево. В Белграде их можно увидеть на центральной улице князя Михаила, на территории аэропорта и в одном из китайских торговых центров на городской окраине. Самостоятельных полномочий гоняться за преступниками или, например, производить аресты у них нет. Одна из главных задач китайских полицейских в том, чтобы "вместе с сербскими товарищами заботиться о безопасности туристов из КНР", помогать соотечественникам с переводом, если нужно - дозваниваться в службы экстренной помощи. "В присутствии родных полицейских китайские граждане будут чувствовать себя более комфортно", - цитирует Spiegel Online официальный релиз. Как отмечает издание, китайских туристов в Сербии становится все больше - особенно после того, как Белград и Пекин подписали соглашение о взаимном упрощении визовых режимов. По прогнозам, до конца года туристический поток из Китая в Сербию вырастет на 40 процентов.

Совместные патрули - далеко не единственная сербско-китайская инициатива в сфере безопасности. Так, в рамках проекта "Безопасный город" в ближайшие два года общественные места Белграда должны быть оснащены камерами видеонаблюдения с системой распознавания лиц производства концерна Huawei - он планирует поставить в МВД Сербии около 1000 гаджетов. "Мы всего лишь предоставляем технику. Данные и приватную информацию мы контролировать не будем", - заверил общественность представитель компании.