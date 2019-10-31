Пожар вспыхнул в поезде неподалеку от города Рахимъярхан в провинции Пенджаб в Пакистане в четверг. Трагедия унесла жизни 74 человек. Глава окружной спасательной службы Бакир Хусейн сообщил, что десятки других пассажиров пострадали, в том числе получив ожоги различной степени тяжести.К спасательной операции присоединились солдаты пакистанской армии. Раненых перевозят в госпитали на вертолетах.

Состав направлялся из города Карачи в Равалпинди. Как заявил министр железнодорожного транспорта Пакистана Шейх Рашид Ахмед, причиной пожара стал взрыв двух газовых баллонов, при помощи которых пассажиры в одном из вагонов стряпали завтрак. Усугубило ситуацию масло, на котором готовили еду. "Это была наша халатность, что им разрешили сесть в поезд с газовым баллоном", - признался министр, добавив, что несмотря на запреты, пакистанцы все равно нередко путешествуют с компактными газовыми плитами, особенно в поездах дальнего следования. Кроме того, по его словам, многие погибли из-за того, что выпрыгивали из объятого пламенем поезда на ходу. Как рассказали позже очевидцы, огонь охватило и полностью уничтожил три вагона из всего состава.

По данным медиков, пока удалось опознать только десятерых погибших, а 17 человек идентифицировать будет невозможно - настолько сильно тела пострадали от пламени. Семьям погибших, по словам министра, будет выплачено по 1,5 миллиона рупий (618 тысяч рублей). Родственникам пострадавших выплатят втрое меньше.