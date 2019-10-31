Правительство ограничило рост тарифов ЖКХ в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, устанавливающее максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан за услуги ЖКХ.

Документ устанавливает индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по регионам. Проще говоря, там определен порог повышения коммунальных платежей, через который местные власти перешагнуть не могут. Напомним, что летом правительство приняло решение более жестко контролировать цены на коммунальные услуги и не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции.

Рост стоимости конкретного ресурса (воды, газа, электроэнергии) может быть меньше или больше утвержденного индекса, но их суммарный рост должен в него уложиться

При этом тарифы на различ­ные виды коммунальных ресурсов утверждают региональные службы по тарифам (структуры Федеральной антимонопольной службы), пояснила "Российской газете" исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. Тариф, то есть стоимость конкретного ресурса (воды, газ­а, электроэнергии), может существенно пре­вышать величину, ука­занную в распоряжени­и, в других случаях - быть существенно меньше. Главное, чтобы совокупно они укла­дывались "в коридор", установленный правительством, отмечает эксперт.

Если, например, в Тюменской области средний индекс вносимой гражданами платы за коммунальные услуги утвержден в размере 4 процентов, то общее повышение платы за ресурсы должно уложиться в эти пределы.

В этом году индексация тарифов проходила по необычной схеме - в два этапа в св­язи с повышением НДС: в начале года на 1,7 процента, с 1 июля - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть боль­ше 4 процентов. В 2020 году тарифы повысятся од­нократно - в середине года.

Порог повышения тарифов в Ненецком автономном округе составит 2,4 процента, это минимальный уровень по стране

Больше всего может подорожать коммуналка в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чеченской Республике, Москве (от 5 до 6,5 процента). От 4 до 4,9 процента могут стать выше платежи в Адыгее, Северной Осетии, Республике Алтай, Алтайском крае, Хакасии, Забайкальском крае, Краснодарском и Красноярском краях, в Амурской, Кемеровской, Новосибирской, Московской, Томской областях и ряде других регионов.

На 3,6-3,9 процента могут вырасти тарифы в Башкортостане, Мордовии, Якутии, Чувашии, в Ставропольском крае, Астраханской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Курганской, Курской, Ленинградской, Рязанской, Саратовской областях, Санкт-Петербурге и других регионах. Меньше всего рост ожидается в Ненецком автономном округе (2,4 процента).