Переход на проектное финансирование не повлиял на стоимость жилья. К такому выводу пришли в аналитическом центре ДОМ.РФ, предоставившем "Российской газете" исследование на основе данных единой информационной системы жилищного строительства.

Впервые покупатели квартир в строящихся домах полностью защищены. Причем за это им не пришлось доплачивать. Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Новые правила, согласно которым деньги дольщиков должны храниться на специальных эскроу-счетах, вступили в силу 1 июля 2019 года. Еще в начале года эксперты в один голос утверждали, что переход на проектное финансирование приведет к росту цен как минимум на 15 процентов.

Однако этого не произошло. На конец октября медианная стоимость одного квадратного метра жилья в целом по России составила около 68 тысяч рублей, что всего на три процента выше значения в конце первого квартала 2019 года, утверждают в ДОМ.РФ.

Если оценивать динамику цен за квадратный метр на протяжении всего текущего года, то значения колеблются в районе 61-67 тысяч рублей за квадратный метр. Ценовой минимум зафиксирован в июне, когда был максимальный объем продаж - 7,5 миллиона квадратных метров.

"В этот период застройщики оформляли ДДУ на непроданные квартиры на "технические" компании, чтобы потом продать покупателям по договору уступки права требования без использования счетов эскроу", - добавили в ДОМ.РФ.

Такие застройщики обязаны отчислять взносы в размере 1,2 процента в компенсационный фонд. То есть их клиентам гарантирована защита прав через Фонд защиты прав дольщиков.

К концу года цены на жилье могут начать снижаться, потому что подогретый ожиданиями реформы ажиотаж стих, и спрос стабилизировался

Накануне реформы люди, которые планировали покупку квартиры в новостройках, отреагировали на призывы "не ждать", и на рынке возник ажиотажный спрос на новые строящиеся проекты. В результате средняя цена квадратного метра начала постепенно расти.

"Когда стало понятно, что резкого повышения не будет, а цены на квартиры в проектах, которые продаются через эскроу-счета, почти не отличаются от тех, что продаются по "старым правилам", ситуация на рынке стабилизировалась", - рассказал "РГ" директор по маркетингу и разработке продукта ГК "А101" Дмитрий Цветов.

Данные ДОМ.РФ о незначительном росте цен подтверждаются и официальной статистикой. Так, по данным Росстата, на конец третьего квартала 2019 года средняя цена квадратного метра в новостройках составила 62,9 тысячи рублей, что на два процента больше, чем на конец второго квартала, и на 3,1 процента больше чем в третьем квартале прошлого года. Рост не более, чем на 3-4 процента в начале года прогнозировали и международные консалтинговые компании EY и PwC.

"Я не вижу предпосылок для резкого роста цен на жилье в будущем: ажиотаж на фоне перехода на проектное финансирование и убеждения людей, что квартиры начнут дорожать после первого июля, убрали с рынка ощутимую часть будущего спроса", - говорит Дмитрий Цветов.

Большая часть рынка (около 76 миллионов квадратных метров жилья) пока возводится по старым правилам. Это застройщики, подтвердившие готовность своих проектов на 6-30 процентов. С 1 октября подача таких заявок была прекращена.

На рынке ежедневно увеличивается объем жилья, по которому предусмотрено использование счетов эскроу.

Согласно данным на сайте наш.дом.рф на конец октября, за месяц рост жилья, которое строят по новым правилам, составил около 20 процентов (до 22,3 миллиона квадратных метров). Всего же в строительстве сейчас находится 116,1 миллиона квадратных метров.

Объем жилья, строящегося через счета эскроу, начал расти, но основная часть домов возводится все еще по старым правилам

"Впервые в истории страны гражданину предоставляется полная государственная защита при покупке жилья на стадии строительства. По всем проектам, строительство которых начато после первого июля 2019 года, привлечение средств дольщиков осуществляется с использованием абсолютно безопасных счетов эскроу (деньги на них в сумме до десяти миллионов рублей застрахованы Агентством по страхованию вкладов), а по проектам, которые достраиваются по старым правилам ответственность несет Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства", - заключили в аналитическом центре ДОМ.РФ.