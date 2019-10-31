Пушков ответил на заявления Зеленского по "Северному потоку-2"

Сенатор Алексей Пушков не согласился с заявлением украинского президента Владимира Зеленского о том, что газопровод "Северный поток-2" ослабляет Европу.

"Северный поток-2" усилит Европу перед лицом ненадежности Украины как транзитной страны, плачевного состояния ее ГТС, а также угрозы зависимости от дорогого газа из США", - написал он у себя в Twitter, добавив, что проект гарантирует надежность поставок топлива.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал разрешение Дании на прокладку участка магистрали на своей территории. Он считает, что это решение было предсказуемым, а сам проект, который "усиливает Россию и ослабляет Европу, относится к сфере геополитики.

Москва, в свою очередь, опровергает политизированность проекта "Северный поток-2", предполагающего строительство двух ниток газопровода от побережья России в Германию по дну Балтийского моря, и настаивает на чисто экономической подоплеке. Прокладку магистрали не приветствуют ряд стран, в том числе Украина, которая рискует потерять деньги за транзит газа по своей территории.