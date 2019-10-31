Путь молочной продукции проследят до прилавка

Электронные ветеринарные сертификаты (ЭВС) обеспечат защиту от контрафакта и фальсификата продуктов животного происхождения. В эту систему в течение нескольких лет поэтапно включали сосиски и бекон, яйцо и рыбу, сливочное масло, сметану и прочие продукты, а завершили десертом. С 1 ноября в информационной системе Россельхознадзора "Меркурий" ЭВС оформляются на питьевое молоко, кисломолочные продукты в потребительской упаковке и мороженое.

До внедрения "Меркурия" использовали бумажные сертификаты. Их выдавали врачи региональных управлений ветеринарии на всех этапах производства. Конечно, бланки были защищены, но их все же подделывали. Да и сам врач порой мог принять решение в пользу не совсем честного производителя.

Электронная система "Меркурий" сокращает возможности вмешательства человека. Первоначальный сертификат оформляется на сырье. Данные о производителе, условиях производства, объеме партии заносятся в базу данных. Дальше на каждом этапе движения продукции один сертификат погашается, а новый заводится, информация о товаре передается по цепочке. Данные ни подправить, ни стереть. Если на завод "зашло" 100 тонн молока, а вышло, скажем, 200 тонн сметаны, возникает резонный вопрос о составе продукта, поясняют в Россельхознадзоре.

В итоге "Меркурий" делает путь товара от фермы до прилавка абсолютно прозрачным и тем самым отсекает фальсификат. "Потребители уже сейчас могут проверить товар, запросив электронный сертификат у продавца. А в будущем они смогут это сделать через считываемый QR-код, указанный на товаре", - поясняет "Российской газете" руководитель комитета Объединения потребителей России Александр Бражко.

Электронные ветеринарные сертификаты помогут избавиться от контрафакта и фальсификата, обещает Россельхознадзор

Выгоды от внедрения системы "Меркурий" должны были ощутить также добросовестные производители, отмечают в Минсельхозе России. "Опыт реализации первого и второго этапов показал снижение себестоимости производства товаров за счет перевода сертификации в электронный формат и работы "Меркурия" на бесплатной основе", - заявляют в ведомстве.

Выгодна система и государству. Должны увеличиться налоговые поступления в бюджеты всех уровней. "По данным мониторинга Россельхознадзора, фальсифицированными в 2018 году оказались 23 процента от общего объема молочной продукции. То есть на эти продукты уплачивался пониженный НДС в размере 10 процентов, как на натуральные молочные продукты, а должен был уплачиваться налог в полном размере - 20 процентов", - поясняет "РГ" советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.